Son Dakika Haberleri: Araştırma: haftada bir şişe şarap, 10 sigara kadar zararlı
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Araştırma: haftada bir şişe şarap, 10 sigara kadar zararlı

1 saat önce

BMC Halk Sağlığı dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmada, sigara ve alkolün kansere neden olma olasılıklarını inceleyen araştırmacılar haftada bir şişe şarap tüketmenin kansere sebep olma ihtimalinin günde 10 adet sigara içmekle aynı olduğunu iddia etti.

Araştırma: haftada bir şişe şarap, 10 sigara kadar zararlı, System.String[]
BMC Halk Sağlığı dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmada, sigara ve alkolün kansere neden olma olasılıklarını inceleyen araştırmacılar haftada bir şişe şarap tüketmenin kansere sebep olma ihtimalinin günde 10 adet sigara içmekle aynı olduğunu iddia etti.

Araştırmanın odak noktası, haftada bir şişe şarap içmenin insan ömrü üzerindeki risk etkisi oldu. Mayo Clinic'e göre mutlak risk, bir insanın tüm yaşamı boyunca risk içeren bir durum yaratma ihtimalinin olması olarak tanımlanıyor.

Araştırmaya göre, her hafta bir şişe şarap tüketilmesi durumunda, sigara içmeyen erkeklerin risk olasılığının yüzde 1 arttığını ve bu durumun günlük beş sigara içilmesine eşit olduğu; sigara içmeyen kadınlarda ise bu risk olasılığının 10 sigara içmeye eş değer olarak yüzde 1,4 arttığı görüldü.

ALKOL DE SİGARA KADAR KANSERDE ETKİLİ

Araştırmada, sigara içmenin kansere yol açtığı çoğu kişi tarafından bilinen bir gerçek olmasına rağmen, az oranda alkol tüketiminin de kansere yol açtığı, kolon, göğüs, karaciğer kanserleri gibi çok sayıda kanser türü ile de bağlantılı olduğu belirtildi.


- Kalafatoğlu
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:19 Kaynak: DHA
Dünya
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