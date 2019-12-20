Araştırma: Hava kirliliği depresyon riskini artırıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Araştırma: Hava kirliliği depresyon riskini artırıyor - Son Dakika Dünya

Araştırma: Hava kirliliği depresyon riskini artırıyor

6 saat önce

Hava kirliliğinin bedensel zararlarının yanında akıl sağlığımızı da olumsuz yönde etkilediği ortaya çıktı. Uzmanlar, hava temizliğinin depresyon riskini ciddi oranda azaltabileceğini öne sürüyor.

Araştırma: Hava kirliliği depresyon riskini artırıyor, System.String[]

Hava kirliliğinin bedensel zararlarının yanında akıl sağlığımızı da olumsuz yönde etkilediği ortaya çıktı. Uzmanlar, temiz havanın depresyon riskini ciddi oranda azaltabileceğini savunuyor.


University College London'dan bir ekip, 16 ülkeden elde edilen verileri inceleyerek hava kirliliği ve zihinsel hastalıklar arasındaki bağlantıyı araştırdı.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:48 
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