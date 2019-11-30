Son Dakika Haberleri: Araştırma: Her 4 gençten biri cep telefonu bağımlısı
Son Dakika Dünya Araştırma: Her 4 gençten biri cep telefonu bağımlısı - Son Dakika Dünya

Araştırma: Her 4 gençten biri cep telefonu bağımlısı

6 saat önce

2011 yılından beri Avrupa, Amerika ve Asya'dan 40 bini aşkın genç ve ergenlik çağındaki çocukla yapılan 41 araştırmayı inceleyen çalışma, gençlerin yüzde 23'ünün 'problemli' veya 'işlevsiz' bir akıllı telefon kullanımına sahip olduğunu gösterdi.

Araştırma: Her 4 gençten biri cep telefonu bağımlısı, System.String[]

İngiltere'de yapılan bir araştırma her dört çocuk ya da gençten birinin cep telefonu bağımlısı olduğunu ortaya koydu. Ayrıca bu bağımlılığın akıl sağlığı üzerinde olumsuz etkisi olduğu kaydedildi.


2011 yılından beri Avrupa, Amerika ve Asya'dan 40 bini aşkın genç ve ergenlik çağındaki çocukla yapılan 41 araştırmayı inceleyen çalışma, gençlerin yüzde 23'ünün 'problemli' veya 'işlevsiz' bir şekilde akıllı telefon kullandığını gösterdi.

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Avrupa, Asya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:27 
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