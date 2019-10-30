Son Dakika Haberleri: Araştırma: Hz. Adem'in yasak elmayı yediği Cennet Bahçesi Afrika'da ortaya çıktı
Son Dakika Dünya Araştırma: Hz. Adem'in yasak elmayı yediği Cennet Bahçesi Afrika'da ortaya çıktı

Araştırma: Hz. Adem'in yasak elmayı yediği Cennet Bahçesi Afrika'da ortaya çıktı

1 saat önce

Nature dergisinde yayımlanan araştırma Hz. Adem'in yasak elmayı yediği rivalet edilen Cennet Bahçesi’nin (Garden of Eden) Afrika ülkesi Botswana’da olduğunu iddia etti.

Araştırma: Hz. Adem'in yasak elmayı yediği Cennet Bahçesi Afrika'da ortaya çıktı, System.String[]

Hazreti Adem'in yasak elmayı yediği rivayet edilen Cennet Bahçesi'nin neresi olduğuna dair bugüne kadar çok sayıda görüş ortaya atıldı. Yapılan bir araştırmada, Cennet Bahçesi'nin (Garden of Eden) Afrika ülkesi Botsvana'da olduğunu iddia edildi. Araştırma DNA testine dayanıyor. Bu görüşe bilim insanlarının nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor.


Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre insanlığın ilk memleketi ülkenin kuzeyindeki Zambezi nehrinin güney kısımları. Araştırmaya göre insanlık yaklaşık 200 bin yıl önce ortaya çıktı. 70 bin yıl civarında burada yaşayan ilk insan, 110 bin ila 130 bin yıl önce bu bölgeden göç etti.

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Afrika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
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