Son Dakika › Dünya › Araştırma: İkilim değişikliği nedeniyle dünyadaki kumsalların yarısı 2100 yılına kadar yok olabilir - Son Dakika Dünya
Araştırma: İkilim değişikliği nedeniyle dünyadaki kumsalların yarısı 2100 yılına kadar yok olabilir
6 saat önce
Yeni bir araştırma, 21. yüzyıl sonlarına kadar iklim değişikliği nedeniyle dünyadaki kumsalların neredeyse yarısının yok olabileceğini öne sürdü.
Yeni bir araştırma, 21. yüzyıl sonlarına kadar iklim değişikliği nedeniyle dünyadaki kumsalların neredeyse yarısının yok olabileceğini öne sürdü.
Araştırma, kıyı şeritlerindeki çevresel dinamikler ve deniz seviyesi yükselmesinin kumsalları tehdit eden başlıca faktörler olduğunun altınızı çizdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:41
Son Dakika Niğde'de bir hastanın böbreğinden 100 taş çıktı Niğde'de bir hastanın böbreğinden 100 tane taş çıktı "Ruslardan başka türlü dost olur" diyen Adil Gür hakkında suç duyurusu! ABD'li Senatör Graham, İdlib'de "uçuşa yasak bölge" çağrısını yineledi