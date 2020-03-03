Araştırma: İkilim değişikliği nedeniyle dünyadaki kumsalların yarısı 2100 yılına kadar yok olabilir - Son Dakika
Son Dakika Dünya Araştırma: İkilim değişikliği nedeniyle dünyadaki kumsalların yarısı 2100 yılına kadar yok olabilir - Son Dakika Dünya

Araştırma: İkilim değişikliği nedeniyle dünyadaki kumsalların yarısı 2100 yılına kadar yok olabilir

6 saat önce

Yeni bir araştırma, 21. yüzyıl sonlarına kadar iklim değişikliği nedeniyle dünyadaki kumsalların neredeyse yarısının yok olabileceğini öne sürdü.

Araştırma: İkilim değişikliği nedeniyle dünyadaki kumsalların yarısı 2100 yılına kadar yok olabilir, System.String[]

Yeni bir araştırma, 21. yüzyıl sonlarına kadar iklim değişikliği nedeniyle dünyadaki kumsalların neredeyse yarısının yok olabileceğini öne sürdü.


Araştırma, kıyı şeritlerindeki çevresel dinamikler ve deniz seviyesi yükselmesinin kumsalları tehdit eden başlıca faktörler olduğunun altınızı çizdi.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:41 
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