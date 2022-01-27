Araştırma: İklim değişikliği kahve, kaju ve avokado yetiştiriciliğini etkileyecek - Son Dakika

Yeni bir araştırma, dünyanın kahve, kaju ve avokado yetiştirmeye uygun kesimlerinin iklim değişikliği nedeniyle önemli ölçüde değişeceğini ortaya koydu.

BBC'deki habere göre, araştırmacılar, artan sıcaklıkların ve değişen yağış oranlarının gelecek 30 yıl boyunca kahve, kaju ve avokado yetiştiriciliğini nasıl etkileyeceğini inceledi.

Çalışmada, Brezilya, Endonezya, Vietnam ve Kolombiya'da kahvenin yetiştiği önemli bölgelerin 2050'ye kadar yaklaşık yüzde 50 oranında azalacağı kaydedildi.

En düşük sıcaklık senaryosunda ise Brezilya'nın kahve için en uygun bölgelerinde yüzde 76'lık bir azalma olacağına işaret edilen çalışmada, Kolombiya'da ise bu oranın yüzde 63'ü bulabileceği ifade edildi. Öte yandan çalışmada Arjantin, Güney Afrika, Çin ve Yeni Zelanda'da bazı bölgelerin kahve yetiştiriciliği için daha uygun hale geleceği belirtildi.

Çalışmada, iklim değişikliği nedeniyle kaju yetiştiriciliği için uygun alanların yüzde 17 oranında artabileceği ifade edildi.

Avokado yetiştiriciliğinde dünyanın en büyük üreticisi olan Meksika'da uygun alanların yüzde 80'in üzerinde artacağı belirtilen çalışmada, başka bir önemli yetiştirici olan Peru'da ise aynı iklim modeli altında uygun alanların yaklaşık yarısının kaybedilebileceği ifade edildi.