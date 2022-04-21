Araştırma: İklim değişikliği nedeniyle bazı bölgelerde böcek popülasyonu yarıya indi - Son Dakika
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Araştırma: İklim değişikliği nedeniyle bazı bölgelerde böcek popülasyonu yarıya indi

21.04.2022 13:23
Araştırma: İklim değişikliği nedeniyle bazı bölgelerde böcek popülasyonu yarıya indi

İklim değişikliğinin böcek biyoçeşitliliğini ciddi ölçüde tehdit ederek bazı bölgelerde böcek popülasyonunun yarı yarıya azalmasına neden olduğu belirlendi.

İklim değişikliğinin böcek biyoçeşitliliğini ciddi ölçüde tehdit ederek bazı bölgelerde böcek popülasyonunun yarı yarıya azalmasına neden olduğu belirlendi.

Merkezi ABD'de bulunan haber ajansı UPI'de yer alan habere göre, yapılan son araştırmada, artan sıcaklıkların ve arazi kullanımındaki değişikliklerin dünyanın bazı bölgelerindeki böcek popülasyonlarında yaygın düşüşleri tetiklediği kaydedildi.

İngiltere'deki University College London'ın Biyoçeşitlilik ve Çevre Araştırmaları Merkezinden bir ekip, araştırma kapsamında dünya çapında yaklaşık 20 bin böcek türünü inceledi.

Yüksek yoğunluklu tarım yapılan ve iklim değişikliği nedeniyle hava sıcaklığı hızlı artan bölgelerdeki böcek sayısının, iklim değişikliğinin kaydedilmediği diğer habitatlara kıyasla yüzde 49 daha az olduğu görüldü.

Tropikal ekosistemlerdeki böcek popülasyonlarının insan etkisiyle daha çok etkilendiğini belirten araştırmacılar, düşük yoğunluklu tarım bölgelerinde böcek popülasyonlarındaki kayıpların çok daha düşük olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Tim Newbold, tarımsal genişleme ve arazi kullanımının böcek popülasyonunu savunmasız hale getirdiğini belirterek tarım alanlarının dikkatli yönetiminin böceklerin hala gelişebilmesine yardımcı olabileceğini kaydetti.

Söz konusu araştırma Nature dergisinde yayımlandı.

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University College London, Tam Gemi Şok Denemeleri, Araştırma, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Araştırma: İklim değişikliği nedeniyle bazı bölgelerde böcek popülasyonu yarıya indi - Son Dakika


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