Araştırma: İlk Çeyrekte Tüm Dünyada Satılan Bataryalı Elektrikli Araçların Üçte İkisi Çin'de Satıldı - Son Dakika
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Araştırma: İlk Çeyrekte Tüm Dünyada Satılan Bataryalı Elektrikli Araçların Üçte İkisi Çin'de Satıldı

05.05.2022 12:24
Araştırma: İlk Çeyrekte Tüm Dünyada Satılan Bataryalı Elektrikli Araçların Üçte İkisi Çin'de Satıldı

BERLİN, 5 Mayıs (Xinhua) -- Denetim ve danışmanlık hizmetleri şirketi PwC Strategy& (Almanya) tarafından Çarşamba günü yayımlanan bir araştırmaya göre 2022 yılının ilk çeyreğinde tüm dünyada satılan bataryalı elektrikli araçların (BEV) üçte ikisi Çin'de satıldı.

BERLİN, 5 Mayıs (Xinhua) -- Denetim ve danışmanlık hizmetleri şirketi PwC Strategy& (Almanya) tarafından Çarşamba günü yayımlanan bir araştırmaya göre 2022 yılının ilk çeyreğinde tüm dünyada satılan bataryalı elektrikli araçların (BEV) üçte ikisi Çin'de satıldı. Araştırma, Çin'in BEV pazarının geçen yılın aynı dönemine göre iki katın üzerinde büyüme göstererek ilk çeyrekte 1 milyon adet düzeyine ulaştığını ortaya koydu.

Araştırmada, "Çin'deki büyüme oranları, kilit önemdeki diğer elektrikli araç pazarlarına göre daha iyi performans sergilemeye devam etti" ifadeleri kullanıldı. Satılan adet açısından Almanya, Avrupa'nın en büyük BEV pazarı olmayı sürdürürken daha fazla ürünün satışa sunulmasından dolayı İngiltere'deki BEV pazar payı daha yüksek olarak tespit edildi. Araştırmada en büyük beş Avrupa pazarındaki BEV satışlarının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artarak 210.940 adede ulaştığı dile getirildi. PwC uzmanı Felix Kuhnert, Çarşamba günü Xinhua'ya verdiği demeçte, bir yıl içinde Alman otomobil üreticilerinin, Çin'in BEV pazarındaki paylarının iki kat artarak yüzde 4'e ulaştığını söyledi.

İlk çeyrekteki küresel BEV satışları, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 107 artış sergiledi. PwC Strategy&, "Bu artışın büyük bölümü, Çin kaynaklı" ifadelerini kullandı. Söz gelimi Alman otomobil üreticisi BMW, yakın zamanda yaptığı açıklamada Çin'deki BEV satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre üç kat arttığını duyurdu.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Araştırma, Almanya, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Araştırma: İlk Çeyrekte Tüm Dünyada Satılan Bataryalı Elektrikli Araçların Üçte İkisi Çin'de Satıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araştırma: İlk Çeyrekte Tüm Dünyada Satılan Bataryalı Elektrikli Araçların Üçte İkisi Çin'de Satıldı - Son Dakika
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