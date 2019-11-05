Araştırma: İngilizce dil becerisi en yüksek ülke hangisi? Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyada bir buçuk milyarlara yakın kişi ana dili ya da yabancı dil olarak İngilizce konuşuyor. Son dokuz yıldır İngilizce dilinin yabancı dil olarak kullanım becerisinin hangi coğrafyalarda ne şekilde geliştiğine dair yapılan araştırmaya göre Hollanda bu yılki listenin başında, Libya sonunda yer aldı. Türkiye ise 79'uncu sırada bulunuyor.



İsveç kökenli eğiitim şirketi EF'in yaptığı İngilizce Beceri Endeksi'nde (English Proficiency Index) toplam 100 ülke değerlendirildi. Değerlendirme İngilizce dil testine katılan ve ana dili İngilizce olmayan 2 milyon 300 bin kişinin sonuçları üzerinden yapıldı. Katılmcıların yüzde 59'unun kadın, yüzde 41'inin erkek olduğu değerlendirmede yaş ortalaması 23 oldu.