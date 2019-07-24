Son Dakika Haberleri: Araştırma: İş dünyası ve siyasette yükselen evli kadınların boşanma oranları artıyor
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Araştırma: İş dünyası ve siyasette yükselen evli kadınların boşanma oranları artıyor

24 dakika önce

Yapılan bir araştırmaya göre, yönetici veya politikacı gibi üst düzey pozisyonlarda göreve başlayan evli kadınların boşanma oranları artıyor.

Araştırma: İş dünyası ve siyasette yükselen evli kadınların boşanma oranları artıyor, System.String[]
Dünya Ekonomi Forumu'nun yayınladığı araştırmaya göre iş dünyası ve siyasette yükselen evli kadınların boşanma oranları artıyor.

Cinsiyet eşitliğinin yüksek olduğu ülkelerden İsveç'te yapılan araştırma, şirketlerde veya siyaset alanında çalışan evli kadınların kariyerlerinde yükseldikten sonra boşanmaya daha meyilli olduklarını ortaya koyuyor.
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Ekonomi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:22 
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