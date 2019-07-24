Araştırma: İş dünyası ve siyasette yükselen evli kadınların boşanma oranları artıyor
24 dakika önce
Yapılan bir araştırmaya göre, yönetici veya politikacı gibi üst düzey pozisyonlarda göreve başlayan evli kadınların boşanma oranları artıyor.
Dünya Ekonomi
Forumu'nun yayınladığı araştırmaya göre iş dünyası ve siyasette yükselen evli kadınların boşanma oranları artıyor.
Cinsiyet eşitliğinin yüksek olduğu ülkelerden İsveç
'te yapılan araştırma, şirketlerde veya siyaset alanında çalışan evli kadınların kariyerlerinde yükseldikten sonra boşanmaya daha meyilli olduklarını ortaya koyuyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:22
Almanya'da camilere bomba ihbarı sürüyor Uçakta başkasına baktığını farkeden kadın, sevgilisinin kafasında laptop parçaladı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un gizli silahını ortaya çıkardı! Kalbi durunca panikleyen annenin aradığı polis, bebeğin hayatını kurtardı