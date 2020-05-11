Araştırma: İşgücü ve istihdam birlikte azalıyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre işgücü ve istihdamın birlikte düşüyor.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DI·SK-AR) Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TU¨I·K) 11 Mayıs 2020 günü açıkladığı Şubat 2020 dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) ile İŞKUR tarafından 8 Mayıs 2020'de açıklanan işgücü verilerini değerlendirdi.

Araştırma'da, TÜİK tarafından açıklanan verilerin Şubat 2020 dönemi (Ocak-Şubat-Mart) verilerini yansıttığına işaret edilerek, "Bu verilerde Covid-19'un yarattığı ekonomik depremin sonuçları, işsizlikteki artış ve istihdam kaybı henüz yer almıyor. Covid-19'un etkilerini Haziran ve Temmuz ayında açıklanacak verilerde görmek mümkün olacak" denildi ve eklendi:

"TÜİK verilerine göre işgücü ve istihdamın birlikte düştüğü görülüyor. 2019 Şubat ayına göre işgücü 1 milyon 102 bin azalarak 30 milyon 982 bine geriledi. İstihdam ise son bir yılda 602 bin azaldı. İstihdam son iki yılda ilk kez 27 milyonun altına geriledi. Ümidini kaybeden işsiz sayısı bir önceki yıla göre 486 bin artarak 1 milyon 107 bine yükseldi."