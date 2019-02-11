Araştırma: İşgücünde Dijital Yetkinliğin Artırılması Büyümeyi Canlandırır

EY (Ernst & Young) tarafından hazırlanan Avrupa Yatırım Çekiciliği Araştırması'na göre; dijital alanda tecrübeye sahip çalışanlar ile birlikte, işgücünde dijital yetkinliğin artırılması, büyümeyi de canlandırıyor.

EY (Ernst & Young) tarafından hazırlanan Avrupa Yatırım Çekiciliği Araştırması'na göre; dijital alanda tecrübeye sahip çalışanlar ile birlikte, işgücünde dijital yetkinliğin artırılması, büyümeyi de canlandırıyor.



Şirketlerin yaklaşık yarısı siber güvenlik, yapay zeka ve robot teknolojisi vasıflarına sahip çalışan eksikliği yaşıyor.



Araştırma sonuçlarına göre; Avrupa'da dijital alanda yaşanan yetenek eksikliği şirketlerin büyüme beklentilerini aşağı çekerken, kıta ekonomisinin büyüme görünümünü de olumsuz etkiliyor.



Araştırmaya katılan yöneticilerin yüzde 60'ı iş stratejileri doğrultusunda dijital bir dönüşüm sürecinden geçtiklerini belirtiyor.



Yöneticilerin yüzde 57'si ise dijital dönüşüm gündemlerinin bir parçası olarak işgücü stratejisi oluşturduklarını belirtiyor.



Yöneticilerin yüzde 54'ü ise şirketlerinde bir Dijital Yönetici (CDO) veya Bilişim Teknolojileri Yöneticisi (CITO) olduğunu söylüyor.



Araştırma sonuçlarına göre; bu üç unsura birden sahip olup dijital açıdan yetkin nitelendirilen şirketlerin oranı yalnızca yüzde 17.



Araştırma sonuçlarında dijital olarak yetkin şirketlerin verimlilikte ve büyümede ilerleme kaydettikleri ifade ediliyor. Araştırma sonuçlarına göre; Avrupalı şirketlerin yüzde 89'u yeni ve mevcut çalışanlarının dijital becerilerini geliştirmeye yatırım yapıyor.



Ancak şirketlerin yalnızca yüzde 43'ünün uzun vadeli bir İnsan Kaynakları (IK) stratejisine sahip olduğu görülüyor.



EY Türkiye Danışmanlık Bölümü Başkanı Gökhan Gümüşlü, yeni teknolojilerin etkisiyle inovasyonun çok daha yüksek bir hızda gerçekleştiğini belirtti ve şöyle devam etti:



"Ancak şirketler insan kaynağı anlamında bu hıza yetişemiyor; yeni teknolojileri uygulamalarını sağlayacak yetenekleri istihdam etmede zorlanıyorlar.



"Dijitalleşmenin hızlı yükselişi, işgücü piyasasında dijital yeteneklere sahip uzman eksikliği ve diğer alanlarda ise ihtiyaç fazlası oluşmasına neden oldu.



"Avrupa'nın işgücüne dijital beceri kazandırılması için kapsayıcı bir bakış açısı benimsenmesi gerekiyor.



"Mevcut çalışanların eğitimi ve gelişimine yatırım yapılması ile yeni çalışan istihdamı birlikte yürütülmesi gereken süreçler olarak öne çıkıyor." (Fotoğraflı) - İstanbul

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