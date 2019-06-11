Araştırma: İspanya'da cep telefonlarının da etkisiyle pornografiye erişim yaşı 8'e düştü
5 saat önce
İspanya’da yapılan bir araştırma, ülkede pornografiye erişim yaşının 8’e düştüğünü ortaya koyarken, internet ve cep telefonların etkisiyle 16 yaşındaki gençlerin yüzde 70’inin pornografik içerik tükettiğini gösterdi
İspanya
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:38
'da yapılan bir araştırma, ülkede pornografiye erişim yaşının 8'e düştüğünü ortaya koyarken, internet ve cep telefonların etkisiyle 16 yaşındaki gençlerin yüzde 70'inin pornografik içerik tükettiğini gösterdi.
Balear Adaları Üniversitesi tarafından yapılan "Yeni pornografi ve insanlar arası ilişkilerde değişimler" isimli araştırmada, söz konusu içeriklerin gençlerdeki duygusal ve cinsel ilişkileri de etkilediğine değinildi.
Marmaris'de akılamaz görüntü! Çırılçıplak dolaştı
Egemen Korkmaz, Denizlispor ile anlaştı
İspanyda'da matador, şov yapayım derken canından oluyordu!
Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 4 asker ağır yaralı