Son Dakika Haberleri: Araştırma: İspanya'da cep telefonlarının da etkisiyle pornografiye erişim yaşı 8'e düştü
Son Dakika Dünya Haber

Araştırma: İspanya'da cep telefonlarının da etkisiyle pornografiye erişim yaşı 8'e düştü

5 saat önce

İspanya’da yapılan bir araştırma, ülkede pornografiye erişim yaşının 8’e düştüğünü ortaya koyarken, internet ve cep telefonların etkisiyle 16 yaşındaki gençlerin yüzde 70’inin pornografik içerik tükettiğini gösterdi

Araştırma: İspanya'da cep telefonlarının da etkisiyle pornografiye erişim yaşı 8'e düştü, System.String[]
İspanya'da yapılan bir araştırma, ülkede pornografiye erişim yaşının 8'e düştüğünü ortaya koyarken, internet ve cep telefonların etkisiyle 16 yaşındaki gençlerin yüzde 70'inin pornografik içerik tükettiğini gösterdi.

Balear Adaları Üniversitesi tarafından yapılan "Yeni pornografi ve insanlar arası ilişkilerde değişimler" isimli araştırmada, söz konusu içeriklerin gençlerdeki duygusal ve cinsel ilişkileri de etkilediğine değinildi.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:38 
İspanya, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marmaris'de akılamaz görüntü! Çırılçıplak dolaştı Egemen Korkmaz, Denizlispor ile anlaştı İspanyda'da matador, şov yapayım derken canından oluyordu! Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 4 asker ağır yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 01:07:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Araştırma: İspanya'da cep telefonlarının da etkisiyle pornografiye erişim yaşı 8'e düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]