Araştırma: İyimser olan insanların kalp krizi geçirme riski daha düşük
1 saat önce
Eğer "bardağın dolu olan kısmını" görenlerdenseniz kalp krizinden ölme riskiniz daha düşük. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre "iyimser" olan insanların kalp krizi geçirme riski yüzde 35 daha az
Bardağın dolu olan kısmını görenlerdenseniz kalp krizi yaşama riskiniz daha düşük. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentinde kardiyolog ve davranış bilimcilerin ortaklaşa yürüttüğü bir araştırmaya göre "iyimser" olan insanların kalp krizi geçirme riski yüzde 35 daha az.
İyimserliğin ayrıca kanser, bunama ve diyabet gibi prematüre ölümlere sebep olan hastalıklara yakalanma riskini de yüzde 14 azalttığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 02:01
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