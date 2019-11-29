Son Dakika › Dünya › Araştırma: Kabus görmek insanı gerçek dünyaya hazırlıyor - Son Dakika Dünya
Araştırma: Kabus görmek insanı gerçek dünyaya hazırlıyor
6 saat önce
İsviçre'nin Cenevre Üniversitesi'nde araştırmacılar, uykuda görülen kabusların gerçek hayatta karşılaşılan durumlar için insan vücudunu hazırladığını gösteren bir çalışmaya imza attı
İsviçre'nin Cenevre Üniversitesi'nde araştırmacılar, uykuda görülen kabusların gerçek hayatta karşılaşılan durumlar için insan vücudunu hazırladığını gösteren bir çalışmaya imza attı.
Daha önce bu yönde ortaya atılan hipotezleri doğrulayan çalışmada araştırmacılar, 18 katılımcının beyinlerinde kabus gördükleri sırada hangi bölümlerin daha fazla çalıştığını inceledi. EEG ile yapılan ölçümlerde İnsular lob ve Singulat korteks bölgelerinin aktif olduğu gözlemlendi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:26
Bir günde üçüncü saldırı: Brezilya'nın Rio kentinde bıçaklı bir saldırgan çok sayıda kişiyi rehin aldı Londra Köprüsü'ndeki olayın terör saldırısı olduğu doğrulandı Hollanda'nın Lahey eyaletinde bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı Ödüllü öğretmen, öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi