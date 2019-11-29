Son Dakika Haberleri: Araştırma: Kabus görmek insanı gerçek dünyaya hazırlıyor
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Araştırma: Kabus görmek insanı gerçek dünyaya hazırlıyor

6 saat önce

İsviçre'nin Cenevre Üniversitesi'nde araştırmacılar, uykuda görülen kabusların gerçek hayatta karşılaşılan durumlar için insan vücudunu hazırladığını gösteren bir çalışmaya imza attı

Araştırma: Kabus görmek insanı gerçek dünyaya hazırlıyor, System.String[]

İsviçre'nin Cenevre Üniversitesi'nde araştırmacılar, uykuda görülen kabusların gerçek hayatta karşılaşılan durumlar için insan vücudunu hazırladığını gösteren bir çalışmaya imza attı.


Daha önce bu yönde ortaya atılan hipotezleri doğrulayan çalışmada araştırmacılar, 18 katılımcının beyinlerinde kabus gördükleri sırada hangi bölümlerin daha fazla çalıştığını inceledi. EEG ile yapılan ölçümlerde İnsular lob ve Singulat korteks bölgelerinin aktif olduğu gözlemlendi.

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Cenevre, İsviçre, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:26 
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