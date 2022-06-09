Araştırma: Kabus görmek Parkinson başlangıcının işareti olabilir - Son Dakika
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Araştırma: Kabus görmek Parkinson başlangıcının işareti olabilir

09.06.2022 13:48
Araştırma: Kabus görmek Parkinson başlangıcının işareti olabilir

İngiltere'de yapılan yeni araştırmada, kötü rüyaların bazı yaşlılarda Parkinson hastalığının başlangıcına işaret edebileceği ortaya çıktı.

İngiltere'de yapılan yeni araştırmada, kötü rüyaların bazı yaşlılarda Parkinson hastalığının başlangıcına işaret edebileceği ortaya çıktı.

UPI'de yer alan habere göre, Birmingham Üniversitesinden araştırmacılar tarafından yapılan çalışmada, kabus görmek ile Parkinson hastalığı arasında ilişki olduğu iddia edildi.

Abidemi Otaiku liderliğindeki araştırma kapsamında ABD'de 3800'den fazla yaşlı erkeğin 12 yıllık verileri analiz edildi.

Katılımcılardan uykularıyla ilgili ayrıntılar da dahil olmak üzere çok çeşitli bilgiler alındı.

Araştırmanın başında sık sık kötü rüyalar veya kabuslar gördüğünü bildirenlerin Parkinson hastalığına yakalanma olasılığı, rahatsız edici rüya görmeyenlere kıyasla iki kat fazla oldu.

Araştırmanın yazarlarına göre, yaşlılarda titreme, tutukluk ve yavaş hareket gibi tipik Parkinson semptomları ortaya çıkmadan birkaç yıl önce görülen kabuslar hastalığın işareti olabilir.

Araştırma, "eClinicalMedicine" adlı dergide yayımlandı.

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Kaynak: AA

Birmingham, Araştırma, Parkinson, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araştırma: Kabus görmek Parkinson başlangıcının işareti olabilir - Son Dakika

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