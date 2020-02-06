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Araştırma: Kadın beyni aynı yaştaki erkek beyninden 4 yıl daha genç
6 saat önce
Washinton Üniversitesi'nde yapay zeka algoritmaları kullanılarak yapılan bir araştırma kadınların beyin yaşının kronolojik yaşlarından 3,8 yıl daha genç erkeklern beyin yaşının ise kronolojik yaşlarından 2,4 yıl daha yalı olduğu tespit edildi.
Kadın beyninin, aynı yaştaki erkeklerden neredeyse dört yaş daha genç bir yapıya sahip olduğu tespit edildi. Bilim insanlarına göre bu durum kadınların zihinsel keskinliğini neden daha uzun süre koruduğunu açıklıyor. Peki ama neden kadın beyni daha genç?
ABD'deki Washington Üniversitesi'nde yardımcı profesör olan Manu Goyal, "Cinsiyetle ilgili çeşitli faktörlerin beyin yaşlanma doğrultusunu nasıl etkileyebileceğini ve beynin nörodejeneratif hastalıklara karşı kırılganlığını nasıl etkileyebileceğini anlamaya başladık" diyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:55
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