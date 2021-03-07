Araştırma: Kadın işgücü son bir yılda yüzde 8.2 azaldı

DİSK Araştırma Merkezi'nin (DİSK-AR), Covid-19 pandemisinin kadın işgücü üzerindeki etkilerine ilişkin raporu, kadın işgücünün son bir yılda yüzde 8.2 azaldığını ortaya koydu.

DİSK-AR'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) verilerinden yararlanılarak 8 Mart'a özel olarak Covid-19 salgınının kadın işgücü üzerindeki etkilerini incelediği rapordaki bulgulara göre, geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 37.7'ye ve Covid-19 döneminde kadınların aylık ortalama iş kaybı da 1 milyon 484 bine ulaştı.