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Araştırma: Kadınlar da çocuklara cinsel şiddet uyguluyor - Son Dakika

Araştırma: Kadınlar da çocuklara cinsel şiddet uyguluyor

10.11.2021 21:50
Araştırma: Kadınlar da çocuklara cinsel şiddet uyguluyor

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre çocuklar kadınların da cinsel istismarına maruz kalabiliyor.

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre çocuklar kadınların da cinsel istismarına maruz kalabiliyor. Çoğu vakada cinsel şiddet uygulayan, çocuğun aile çevresinden oluyor.Hamburg-Eppendorf Üniversite Kliniği'nin (UKE) yaptığı yeni bir araştırmaya göre çocuklar, kadınların da cinsel istismarına maruz kalabiliyor.

Araştırma projesinde yer alan, UKE Cinsel Araştırmalar, Cinsel Tıp ve Adli Psikiyatri Enstitüsü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Johanna Schröder çoğu vakada failin çocukların aile çevresinden olduğunu söyledi. Schröder "Vakaların çoğunda öz annenin cinsel şiddet uyguladığı bildiriliyor" dedi. Araştırma raporunda kadınların çocuklara cinsel şiddet uygulamasının "toplumsal bir tabu" olduğu belirtilirken cinsel şiddette ilk olarak akla erkek faillerin geldiği kaydedildi.

UKE'nin araştırmasında bir kadın tarafından cinsel şiddet gören mağdurlar ve aynı şekilde çocuklara karşı cinsel arzu duyan kadınlarla internet üzerinden iki ayrı mülakat yapıldı.

Cinsel şiddete maruz kalınan ortalama yaş 6

Katılımcıların yanıtlarına göre ilk kez bir kadının cinsel şiddetine maruz kalınan yaş, ortalama olarak 6. Cinsel şiddet failinin yaşı ise ortalama olarak 32. Vakaların çoğunda cinsel şiddet sırasında fiziksel ve psikolojik şiddet de yaşandı. Araştırma raporunda birçok mağdurun travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı kanaatinin oluştuğu kaydedildi.

Çocuklara cinsel arzu duyan kadınların büyük çoğunluğu, erkek ve kadınları eşit derecede çekici bulduklarını ifade etti. Bu kadınların yarısının pedofili belirtileri gösterdiği kaydedildi. Sadist duygularla cinsel şiddet uygulayan kadınların yanı sıra çocukları cinsel partnerlerinin yerine koyan kadınların da bulunduğu araştırma raporunda ifade edildi.

Araştırma ekibinin vardığı sonuca göre, mülakat yapılan kadınların yarısından fazlası cinsel istismar görüntülerini içeren görüntüler de izliyor.

Araştırma ekibinde yer alan UKE Öğretim Görevlisi Dr. Safiye Tozdan çocuklardan cinsel olarak tahrik olanların her zaman onlara cinsel şiddet de uygulamadığını söyledi. Tozdan, erkeklerde yapılan araştırmaların ise çocuklara duyulan cinsel arzunun istismar açısından da bir risk faktörü oluşturduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

UKE araştırma ekibi raporunda daha derinlemesine bir araştırmanın yapılması ve söz konusu kadınların gerektiği şekilde tedavi edilmesi tavsiyesinde bulundu. Çocuklara cinsel arzu duyan kadınların terapi imkanları konusunda daha çok bilgilendirilmesi gerektiği ve ancak bu şekilde çocuklara yönelik cinsel suç eylemlerinin meydana gelme riskinin düşürülebileceği kaydedildi.

epd/ EC, TY

(c)

Araştırma: Kadınlar da çocuklara cinsel şiddet uyguluyor

Öğretim Görevlisi, Üniversite, Almanya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Yaşam Araştırma: Kadınlar da çocuklara cinsel şiddet uyguluyor - Son Dakika


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