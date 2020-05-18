Araştırma-Kadınların yüzde 53'ü kadınların her sporu yapabileceğine inanıyor - Son Dakika

Araştırma-Kadınların yüzde 53'ü kadınların her sporu yapabileceğine inanıyor

ING Türkiye, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda "Spor ve Toplumsal Cinsiyet Araştırması"nın sonuçlarına göre, kadınların yüzde 53'ü kadınların koşulsuz olarak her sporu yapabileceğine inanıyor.

Araştırma-Kadınların yüzde 53'ü kadınların her sporu yapabileceğine inanıyor, System.String[]

ING Türkiye, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda "Spor ve Toplumsal Cinsiyet Araştırması"nın sonuçlarına göre, kadınların yüzde 53'ü kadınların koşulsuz olarak her sporu yapabileceğine inanıyor.

Araştırmaya göre, kadınların her sporu yapabileceğine inanmayanların payı kadınlarda yüzde 47 iken erkeklerde yüzde 36 olarak çıkıyor:

"Bir başka deyişle kadınlar ve spor arasındaki ilişki hakkında, kadınlar erkeklere göre daha kalıplar içerisinde düşünüyor. Benzer bir şekilde, kadınlar kendileriyle ilgili sahip oldukları algıdan daha farklı olarak çocukların cinsiyet bağımsız olarak farklı sporlarla ilgilenmesini istiyor."

Kadınlar, yine kadınlara uygun sporları tanımlarken yüzde 21'i vücut yapılarına uygun olması, yüzde 16'sı spor dalının ağır güç gerektirmemesi, yüzde 5'i estetik olması gerektiğini ifade ediyor.

Spor dallarının cinsiyete göre uygunluğunun da sorulduğu araştırmada, kadınlar ve erkekler

arasında çocukların cinsiyetlerine göre spor tercihlerinde belirgin bir fark gözlemlenmedi.

Buna göre, her iki cinsiyete de uygun olduğu düşünülen sporlar yüzde 99 ile yüzme, yüzde

98 ile kayak, yüzde 97 ile atletizm ve tenis olarak sıralandı. Bazı spor dallarında ise cinsiyete göre uygun bulunma oranının değiştiği dikkat çekiyor. Katılımcıların yüzde 48'i güreşin, yüzde 41'i halterin erkeklere daha uygun bir spor dalı olduğunu düşünüyor. Katılımcıların yüzde 20'si jimnastiğin, yüzde 12'si ise voleybolun kadınlara daha uygun spor dalları olduğunu ifade ediyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 96'sı çocukluk döneminde yapılan sporun, çocukların

geleceğini olumlu etkilediğini düşünüyor. Katılımcılar spor yapan çocukların, öz disiplin,

zaman yönetimi ve okul başarı konularında başarılı olduklarına inanıyor.

Ebeveyn katılımcılar, kızlarının yüzme, tenis, jimnastik, voleybol ve kayakla ilgilenmesini

isterken buna benzer şekilde erkek çocuklarının da yüzme, basketbol, tenis, kayak ve

futbolla ilgilenmesini arzu ediyor.

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'nin yüzde 55'i haftada birkaç kez veya daha sık sportif

bir aktivitede bulunuyor. Bu grup içerisinde rutin yürüyüşü de sportif aktivite olarak görenlerin yoğun olduğu gözlemleniyor çünkü bu şekilde spor yapanlar içerisinde en yüksek oran yüzde 75 ile yürüyüş kategorisinde. Hemen ardından yüzde 23 ile fitness, yüzde 19 ile koşu geliyor.

Türkiye genelinde kişilerin kendine uygun bulduğu spor dallarının başında yüzde 85 ile

yüzme geliyor. Ancak gerçekte bu sporu düzenli yapanların oranı yüzde 4.0 düzeyinde.

Tenis de kişilerin kendilerine en uygun buldukları sporlardan biri. Genel kitlede bunu

belirtenlerin oranı yüzde 68 olsa da bu sporu gerçekte düzenli olarak yapanların oranı genel

kitlede olduğu gibi kadınlarda da yüzde 1.0 düzeyinde.

Takım sporlarında da benzer bir tablo ortaya çıkıyor. Genel kitlenin yüzde 39'u futbolu, yüzde 51'i basketbolu, yüzde 56'sı voleybolu kendine uygun buluyor. Ancak gerçekte bu sporları veya bu spora yönelik antrenmanları düzenli yapanların oranı sırayla yüzde 3.0, yüzde 3.0 ve yüzde 2.0 düzeyinde.

Covid-19 salgını kısıtlamaları sona erdiğinde düzenli yapılması planlanan sportif

aktivitelerinde, Covid öncesine göre en büyük fark yoga ve koşu kategorilerinde gözlendi.

Genel kitle içerisinde düzenli (Haftada birkaç defa veya daha sık) "yoga" yapılma oranı,

Covid öncesinde yüzde 11 iken Covid sonrasında düzenli olarak yapacağını belirtenlerin

oranı yüzde 23 oldu. Özellikle kadınlarda yüzde 15 olan oran, Covid sonrası yüzde 31'e

yükseldi.

Genel kitle içerisinde düzenli koşu yapanların oranı yüzde 19 iken Covid sonrasında düzenli

olarak koşu yapacağını belirtenlerin oranı ise yüzde 30 oldu.


Mustafa Kemal Atatürk, Koronavirüs, 19 Mayıs, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 06:20 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Araştırma-Kadınların yüzde 53'ü kadınların her sporu yapabileceğine inanıyor - Son Dakika Ekonomi

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