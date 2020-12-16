Araştırma: Kangurular insanlarla iletişim kurabilir - Son Dakika

Araştırma: Kangurular insanlarla iletişim kurabilir

16.12.2020 13:49
Araştırma: Kangurular insanlarla iletişim kurabilir, System.String[]

Kanguruların insanlarla iletişim kurabileceği bildirildi.

Kanguruların insanlarla iletişim kurabileceği bildirildi.

Gulf Today ve Guardian gazetelerinin haberine göre, Sydney Üniversitesi ve Londra'daki Roehampton Üniversitesinden bilim insanları tarafından yapılan araştırma, tıpkı köpekler gibi kanguruların da insanlarla iletişim kurabileceğini ve insanlardan yardım isteyebileceğini ortaya koydu.

Çalışmada, kanguruların insanlar ile iletişim kurabilmesinde tahmin edilenden daha yüksek düzeyde bilişsel işlevi olduğu tespit edildi.

Araştırma çerçevesinde esaret altında tutulan 11 kanguruya, "çözülmesi zor" olduğu belirtilen bir görev verildi ve kangurular bir odada yiyecek dolu ancak kapalı bir kutuyla bırakıldı.

Kangurulardan 10'unun kutuyu açamadığında gözlerini araştırmacılara dikerek baktığı, 9'unun ayrıca sırayla araştırmacılara ve yiyecek dolu kutuya bakarak bir biçimde insanlara kutuyu işaret ettiği gözlendi.

Araştırmacılardan Dr. Alexandra Green, kanguruların büyük çoğunluğunun kutuyu açamayınca pes etmek yerine arzusunu belli edecek biçimde kendilerine gözlerini dikerek baktığını ifade etti.

Green, "Bazı kanguruların araştırmacıya yaklaşıp bakıp kokladığını ve daha sonra kutuya baktığını gördük, gerçekten iletişim kurmaya çalışıyorlardı." dedi.

Araştırmanın lideri İrlandalı araştırmacı Alan McElligot, bu iletişim şeklini bir yardım çağrısı olarak nitelendirdiklerini ve bulguların şaşırtıcı olduğunu ifade etti.

McElligot, "Aynı testin yapıldığı köpeklerde, atlarda ve keçilerde gördüğümüz çok benzer davranış modeli kangurularda da ortaya çıktı." dedi.

Araştırmacılar, bu çalışmanın keseli hayvanlar üzerinde yapılan ilk araştırma olduğuna da işaret etti.

The Guardian, araştırma, Londra, Gulf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Araştırma: Kangurular insanlarla iletişim kurabilir - Son Dakika


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