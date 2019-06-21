Araştırma: Kayıp cüzdanların sahibine ulaşma olasılığı içindeki nakit miktarına bağlı
18 dakika önce
Bulunan bir cüzdanın içerisindeki paranın miktarı, kayıp cüzdanı bulan kişinin onu teslim etmesi olasılığını etkiler mi?
Bu soruya yanıt arayan araştırmacıların 40 ülkede, 355 şehirde yaptığı deneyler sonucu cüzdandaki nakit miktarı arttıkça, sahibine ulaşma şansı da arttığı ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:38
Bulunan bir cüzdanın içerisindeki paranın miktarı, kayıp cüzdanı bulan kişinin onu sahibine teslim etme olasılığını etkiler mi?
Bu soruya yanıt arayan araştırmacıların 40 ülkede 355 şehirde yaptığı deneylerin sonucunda, cüzdandaki nakit miktarı arttıkça, sahibine ulaşma şansının da arttığı ortaya çıktı.
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