Son Dakika Haberleri: Araştırma : Kırık kalp sendromu ile kanser arasında ilişki var
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Araştırma : Kırık kalp sendromu ile kanser arasında ilişki var

1 saat önce

Eş ve aile üyelerinden birinin kaybı gibi aşırı stresli durumların neden olduğu kırık kalp sendromunun kanseri tetikleyebileceği ortaya çıktı.

Araştırma : Kırık kalp sendromu ile kanser arasında ilişki var, System.String[]
Eş ve aile üyelerinden birinin kaybı gibi aşırı stresli durumların neden olduğu kırık kalp sendromunun kanseri tetikleyebileceği ortaya çıktı.

Amerikan Kalp Derneği tarafından yapılan bir araştırmada kalp kırıklığı sendromu ile kanser arasındaki ilişki araştırıldı. Bilim insanları kırık kalp sendromu bulunan bin 600 hastanın kayıtlarını inceleyerek çalışmaya başladı. Çarşamba günü yayınlanan bilimsel çalışmada,kalp kırıklığı sendromuna yakalanan her 6 hastanın birinde kanser hastalığının ortaya çıktığı tespit edildi. Kanser olan bu hastaların da aynı hastalığa yakalananlara göre ilk 5 yıl içinde hayata veda etme olasılıklarının daha yüksek olduğu ortaya çıktı.
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Amerikan Kalp Derneği, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:52 
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