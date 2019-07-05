Son Dakika Haberleri: Araştırma: Kırsalda büyüyen çocukların becerileri daha hızlı gelişiyor
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Araştırma: Kırsalda büyüyen çocukların becerileri daha hızlı gelişiyor

54 dakika önce

Kırsal kesimde büyüyen çocukların motor becerilerinin, kentlerdeki çocuklara göre daha iyi olduğu ve kendilerini daha hızlı geliştirebildikleri kaydedildi.

Araştırma: Kırsalda büyüyen çocukların becerileri daha hızlı gelişiyor, System.String[]
Kırsal kesimde büyüyen çocukların motor becerilerinin, kentlerdeki çocuklara göre daha iyi olduğu ve kendilerini daha hızlı geliştirebildikleri kaydedildi.
Finlandiya'daki University of Jyväskylä'daki akademisyenlerin araştırmasına göre, kırsal kesimde büyüyen çocuklar şehirlerde yaşayan yaşıtlarına oranla daha özgür bir ortamda büyümeleri ve açık alanda yapabildikleri faaliyetler dolayısıyla becerilerini daha hızlı geliştirebiliyor.
Şehirlerdeki daha organize edilmiş oyun faaliyetlerine karşın, kırsaldaki çocukların yapısal olmayan oyunları, çocukları okula hazırlıyor ve sosyal güvenlerini artırıyor. Motor becerileri çocukların yazı yazmayı veya bisiklete binmeyi öğrenmeleri ve kendi kendilerine giyinmeleri gibi becerilerin gelişmesinde büyük önem taşıyor. Araştırma göre, açık alanda yapılan aktiviteler de bu becerilerin gelişmesini hızlandırıyor.
Araştırma kapsamında 3 ve 7 yaş aralığındaki, bine yakın çocuğun gözlemlendiği bildirildi. Araştırmaya göre, her 10 çocuktan birinin motor becerilerini geliştirmesi gecikiyor.
Araştırmayı kaleme alan yazar Donna Niemistö, yaz dönemlerinin aile olarak dışarıda vakit geçirmek ve çocukların motor becerilerini geliştirmek için harika bir zaman olduğunu söyledi.


- Yağcı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:44 Kaynak: DHA
finlandiya, Dünya
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