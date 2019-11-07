Son Dakika Haberleri: Araştırma komisyonu, Aksaray'da incelemede bulunacak
Son Dakika Politika Araştırma komisyonu, Aksaray'da incelemede bulunacak

Araştırma komisyonu, Aksaray'da incelemede bulunacak

6 saat önce

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarını Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik, Aksaray'daki ilkokulda otizmli çocukların yuhalandığı iddiasıyla ilgili, "Aksaray Valisi'yle görüştük. İhmal varsa gereğinin yapılacağını ifade ettiler.

Araştırma komisyonu, Aksaray'da incelemede bulunacak, System.String[]

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarını Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik, Aksaray'daki ilkokulda otizmli çocukların yuhalandığı iddiasıyla ilgili, "Aksaray Valisi'yle görüştük. İhmal varsa gereğinin yapılacağını ifade ettiler. Pazartesi günü yerinde inceleme yapma amacımız var" dedi.

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarını Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik ve komisyon üyeleri, Aksaray merkezindeki Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli öğrencilere veliler tarafından ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Çelik, yaşanan olayın yakın takipçisi olacaklarını belirterek, pazartesi günü söz konusu okulda incelemede bulunmayı amaçladıklarını söyledi.

Hem toplumun hem de komisyonun derinden etkilendiğini aktaran Çelik, "Bu münferit olayda bazı velilerin kendi çocuklarıyla aynı okulda eğitim görmesini istememesi derinden etkilemiştir. Her şeyden önce, merhameti gelişmiş bir toplumun mensubu olarak otizmli çocuklar, hepimizin çocuklarıdır. Toplumsal hassasiyet, hepimizin sorumluluğundadır. Yakından takip ediliyor, tüm girişimler üzerinden titizlikle duruluyor" dedi.

Çelik, konuyla ilgili Aksaray Valisi Ali Mantı'yla da görüştüklerini belirterek, "Komisyonumuza, çocuklarımızın okulumuzda eskiden olduğu gibi eğitimlerine devam edeceklerini, ayrıca ihmali görülen varsa onlarla ilgili gereğinin yapılacağını ifade ettiler" diye konuştu.


Aksaray, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 07:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taksiciden turiste şantaj: 150 lira vermezsen telefonunu havalimanına geri götürürüm
Otizmli çocuklara yapılan utanç verici olay sosyal medyada gündem oldu Miras yüzünden tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü Ece Üner'den otizmli çocukları yuhalayan velilere sert tepki: Otizm değil ama cehalet bulaşıcı bir hastalık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 01:30:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Araştırma komisyonu, Aksaray'da incelemede bulunacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]