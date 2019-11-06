Son Dakika Haberleri: Araştırma Komisyonu, Rabia Naz'ın ailesini ziyaret edecek
Son Dakika Politika Araştırma Komisyonu, Rabia Naz'ın ailesini ziyaret edecek

Araştırma Komisyonu, Rabia Naz'ın ailesini ziyaret edecek

7 saat önce

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Rabia Naz'ın ailesini ziyaret edecek.

Araştırma Komisyonu, Rabia Naz'ın ailesini ziyaret edecek, System.String[]

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Rabia Naz'ın ailesini ziyaret edecek.

Komisyon Başkanı, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında geçen hafta ilk toplantısını yaparak, Rabia Naz Vatan'ın yaşamını yitirdiği Eynesil'e gitme kararı alan komisyon, 8 Kasım Cuma günü ilçede olacak.

Komisyon Başkanı Aydoğdu ve komisyon üyeleri, Giresun ve Eynesil'de çalışma ziyareti gerçekleştirecek, bu çerçevede ilk olarak cuma günü Rabia Naz Vatan'ın ailesini ziyaret edecek.

Komisyon üyeleri daha sonra Giresun merkeze geçerek ilgilileri dinleyecek.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:00 Kaynak: AA
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