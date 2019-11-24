Son Dakika Haberleri: Araştırma: Köpek yaşını insan yaşına çevirmek için yeni formül geliştirildi
Son Dakika Dünya Araştırma: Köpek yaşını insan yaşına çevirmek için yeni formül geliştirildi - Son Dakika Dünya

Araştırma: Köpek yaşını insan yaşına çevirmek için yeni formül geliştirildi

6 saat önce

Köpek yaşının insan yaşına karşılık gelecek şekilde hesaplanmasını sağlayacak yeni bir formül bulundu. Birçokları köpeklerinin yaşının karşılık geldiği insan yaşını bulmak için köpek yaşını 7 ile çarpar. Ancak Kaliforniya Üniversitesi'nden bir grup araştırmacıya göre bu yöntem geçerli değil.

Araştırma: Köpek yaşını insan yaşına çevirmek için yeni formül geliştirildi, System.String[]

Köpek yaşının insan yaşına karşılık gelecek şekilde hesaplanmasını sağlayacak yeni bir formül bulundu.


Birçokları köpeklerinin yaşının karşılık geldiği insan yaşını bulmak için köpek yaşını 7 ile çarpar. Ancak Kaliforniya Üniversitesi'nden bir grup araştırmacıya göre bu yöntem geçerli değil ve yalnızca bir efsaneden ibaret.

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Kaliforniya Üniversitesi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 09:24 
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