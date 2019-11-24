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Araştırma: Köpek yaşını insan yaşına çevirmek için yeni formül geliştirildi
6 saat önce
Köpek yaşının insan yaşına karşılık gelecek şekilde hesaplanmasını sağlayacak yeni bir formül bulundu.
Birçokları köpeklerinin yaşının karşılık geldiği insan yaşını bulmak için köpek yaşını 7 ile çarpar. Ancak Kaliforniya Üniversitesi'nden bir grup araştırmacıya göre bu yöntem geçerli değil.
Köpek yaşının insan yaşına karşılık gelecek şekilde hesaplanmasını sağlayacak yeni bir formül bulundu.
Birçokları köpeklerinin yaşının karşılık geldiği insan yaşını bulmak için köpek yaşını 7 ile çarpar. Ancak Kaliforniya Üniversitesi'nden bir grup araştırmacıya göre bu yöntem geçerli değil ve yalnızca bir efsaneden ibaret.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 09:24
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