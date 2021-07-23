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Araştırma: Kovid-19 aşısının iki dozu arasındaki sürenin uzatılması daha fazla antikor oluşumuna katkı sağlıyor - Son Dakika

Araştırma: Kovid-19 aşısının iki dozu arasındaki sürenin uzatılması daha fazla antikor oluşumuna katkı sağlıyor

23.07.2021 12:24
Araştırma: Kovid-19 aşısının iki dozu arasındaki sürenin uzatılması daha fazla antikor oluşumuna katkı sağlıyor, System.String[]

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Pfizer-BioNTech aşısının birinci ve ikinci dozları arasındaki uzun sürenin, vücudun bağışıklık sisteminde enfeksiyonla savaşan daha fazla antikor üretilmesini sağladığı belirlendi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Pfizer-BioNTech aşısının birinci ve ikinci dozları arasındaki uzun sürenin, vücudun bağışıklık sisteminde enfeksiyonla savaşan daha fazla antikor üretilmesini sağladığı belirlendi.

BBC'nin haberine göre, İngiltere hükümeti tarafından finanse edilen bir araştırma, Kovid-19 aşılarının dozları arasındaki sürenin bağışıklığa etkilerini inceledi.

Henüz hakem incelemesinden geçmeyen, ön baskısı yayımlanan araştırma, iki doz arasındaki sürenin uzatılmasının daha fazla antikor oluşumuna katkı sağladığını ortaya koydu.

Araştırma için 2020'nin sonlarında ve 2021'in başlarında farklı aralıklarla iki aşı alan 503 Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) personelinin bağışıklık tepkileri karşılaştırıldı.

Çalışanların kanlarındaki antikor seviyeleri, ikinci aşı dozundan bir ay sonra ölçüldü.

Araştırma bulguları

Araştırma sonucunda Pfizer aşısının hem kısa hem de uzun doz aralıklarının, genel olarak güçlü bağışıklık tepkileri oluşturduğu görüldü.

Virüsü bağlayabilen ve hücrelere bulaşmasını durdurabilen nötrleştirici antikorların, 3 hafta aralıkla aşılananlara oranla 10 hafta aralıklı aşılananlarda daha fazla üretildiği tespit edildi.

Araştırmaya göre, ilk dozdan sonra antikor seviyeleri düşerken, farklı bir bağışıklık hücresi türü olan T-hücrelerinin seviyeleri yüksek kaldı.

Uzun aralıklı aşılanmada daha az T-hücresine rastlanırken, araştırmacılar tarafından aynı aralıkta bağışıklık belleğini destekleyen yardımcı T-hücreleri adı verilen belirli bir türün daha yüksek bir oranda olduğu belirtildi.

"İnsanlar iki doz aşı almak istiyor"

Araştırmayı yapan ekibin liderlerinden, Oxford Üniversitesinden Prof. Susanna Duanchie, iki doz aşı uygulanmasının daha iyi olduğunu ancak ikinci dozun zamanlamasının koşullara bağlı olarak daha esnek olduğunu söyledi.

8 haftayı en etkili nokta olarak gördüğünü belirten Duanchie, "Çünkü insanlar iki doz aşı almak istiyor ve şu anda ülkede çok fazla Delta varyantı var. Ne yazık ki, bu virüsün kaybolduğunu göremiyorum. Bunu, yapabileceğimiz en iyi korumayı elde etmekle dengelemek istiyoruz." dedi.

Newcastle Üniversitesinden Doktor Rebecca Payne de çalışmanın sonucunda iki doz aşının Kovid-19'a karşı en güçlü korumayı sağladığını gördüklerini belirtti.

Aşıdan sorumlu bakan yardımcısı Nadhim Zahawi, çalışmadan elde edilen bulguların yalnızca İngiltere için değil, dünya için de büyük önem taşıdığını ifade etti.

Zahawi, "Tüm yetişkinlere bir aşı sunmak için çabalarken, daha fazla insanı Delta varyantına karşı korumaya yardımcı olmak için doz aralığını Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesi'nin (JCVI) tavsiyesine uyarak 12 haftadan 8 haftaya indirdik." dedi.

İngiltere, aşılamanın ilk döneminde, iki doz arasında 12 haftalık bir ara uyguluyordu. Ancak aşılama programı yaş gruplarına yayıldığından, insanlar ikinci aşılarını 8 hafta sonra yaptırmaları için teşvik edilmişti. Konu hakkındaki ilk tavsiye doz aralıklarının 3 hafta olması yönündeydi.

COVIRAN Bereket, England, Pfizer, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Araştırma: Kovid-19 aşısının iki dozu arasındaki sürenin uzatılması daha fazla antikor oluşumuna katkı sağlıyor - Son Dakika


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