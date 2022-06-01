Araştırma, Kovid-19 Geçirenlerin Akciğerlerinde Kan Pıhtısı Oluşma Riskinin İki Katına Çıktığını Gösterdi - Son Dakika
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Araştırma, Kovid-19 Geçirenlerin Akciğerlerinde Kan Pıhtısı Oluşma Riskinin İki Katına Çıktığını Gösterdi

01.06.2022 18:52
Araştırma, Kovid-19 Geçirenlerin Akciğerlerinde Kan Pıhtısı Oluşma Riskinin İki Katına Çıktığını Gösterdi

PARİS, 1 Haziran (Xinhua) -- Fransız yayın kuruluşu France 24, enfekte olmayan kişilere kıyasla akciğerlerinde tehlikeli kan pıhtıları oluşma riskinin ve solunum semptomları belirme olasılığının Kovid-19 geçirenlerde iki kat daha fazla olduğunu bildirdi.

PARİS, 1 Haziran (Xinhua) -- Fransız yayın kuruluşu France 24, enfekte olmayan kişilere kıyasla akciğerlerinde tehlikeli kan pıhtıları oluşma riskinin ve solunum semptomları belirme olasılığının Kovid-19 geçirenlerde iki kat daha fazla olduğunu bildirdi. France 24, AFP haber ajansının geçen hafta yayınladığı bir habere dayanarak, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından yapılan araştırmaların, 18-64 yaşları arasındaki her beş yetişkinden birinin ve 65 yaşın üzerindeki her dört kişiden birinin, geçirdikleri Kovid-19 ile ilişkilendirilebilecek sağlık sorunları yaşamaya devam ettiğini ortaya koyduğunu kaydetti. Araştırma, tüm durumlar arasında, akciğerlerin damarlarından birinde pıhtı nedeniyle gelişen tıkanıklık olarak bilinen akut akciğer embolisinin gelişme riskinin, kronik öksürük ya da nefes darlığı gibi solunum semptomlarında olduğu gibi, hem 65 yaş altı hem de üstü yetişkinlerde en fazla iki kat arttığını gösterdi. France 24'e göre araştırma, Mart 2020'den Kasım 2021'e kadar Kovid-19 olan 350.000'den fazla hastanın kaydına dayandırıldı.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Araştırma, Kovid-19 Geçirenlerin Akciğerlerinde Kan Pıhtısı Oluşma Riskinin İki Katına Çıktığını Gösterdi - Son Dakika


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