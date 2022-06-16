Araştırma: Küresel barış ortamı son 14 yılın en düşük seviyesinde - Son Dakika
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Araştırma: Küresel barış ortamı son 14 yılın en düşük seviyesinde

16.06.2022 12:57
Araştırma: Küresel barış ortamı son 14 yılın en düşük seviyesinde

Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP), Ukrayna-Rusya arasındaki savaş, yükselen gıda ve petrol fiyatları nedeniyle dünya barışının son 14 yılın en alt seviyesine düştüğünü açıkladı.

Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP), Ukrayna- Rusya arasındaki savaş, yükselen gıda ve petrol fiyatları nedeniyle dünya barışının son 14 yılın en alt seviyesine düştüğünü açıkladı.

Avustralya merkezli Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP), dünya nüfusunun yüzde 99,7'sini temsil eden 163 ülkede barış durumunu ölçen Küresel Barış Endeksi (IPM) raporunu yayımladı.

Raporda, 2008'den Nisan 2022 arasında ülkelerdeki şiddet korkusuna ilişkin veriler toplandı.

Buna göre, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa kıtasında en düşük barış seviyesi Estonya'da görülüyor.

Dünya'daki en barışçıl beş ülkesinden dördü ise Avrupa'da yer alan İzlanda, İrlanda, Danimarka ve Avusturya olarak öne çıkıyor.

Ne kadar az askeri harcama o kadar çok barış

Ülkelerdeki iç ve dış çatışmalardan kaynaklanan ölümler, siyasi istikrarsızlık ile savunma amaçlı yapılan askeri harcamalar gibi etkenler göz önüne alındığında bu etkenlerin en düşük olduğu ülkelerde barış ortamının daha yüksek olduğu gözlemlendi.

Raporu derleyen IEP kurucusu Steve Killelea, yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Kovid-19 salgını öncesi insanların kaygılarının başında sırasıyla suç olayları, altyapı, ekonomi ve mali sıkıntıya ilişkin konular olduğunu belirtti.

Avrupa'daki 22 ülkedeki barış ortamının normal seviyede seyrettiğini ifade eden Killelea, İsveç, Litvanya ve Sırbistan'ın yer aldığı 12 Doğu Avrupa ülkesinde komşu devletlerle yaşanan sorunlar nedeniyle barış seviyesinin düşük olduğunu aktardı.

Killelea, savaşın devam etmesiyle ülkelerdeki barış seviyesinin giderek düşebileceğini kaydetti.

Rusya-Ukrayna Savaşıyla, savunma alanına yaptıkları harcamalar nedeniyle Avrupa ülkelerindeki barış ortamının azalacağına dikkati çeken Killelea, NATO'nun askeri harcamalarını yükseltmesinin de bunda payı olduğuna işaret etti.

Killelea, tedarik zinciri aksaklıkları, artan gıda ve enerji fiyatları yükselen enflasyonla birleştiğinde, dünyadaki barış ortamının giderek zayıflayacağını vurgulayarak, Kovid-19 salgını ve Ukrayna'daki savaşın bunu pekiştirdiğini ifade etti.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Ekonomi, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araştırma: Küresel barış ortamı son 14 yılın en düşük seviyesinde - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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