Son Dakika Haberleri: Araştırma: Küresel ısınma konusunda harekete geçilmezse medeniyetler 2050'ye kadar çökebilir
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Araştırma: Küresel ısınma konusunda harekete geçilmezse medeniyetler 2050'ye kadar çökebilir

56 dakika önce

Avustralya'da gerçekleştirilen bir iklim çalışması endişe verici sonuçlara ulaştı. Buna göre eğer insanoğlu küresel ısınma konusunda derhal harekete geçmezse tüm medeniyetler 2050 yılına kadar çökme riskiyle karşı karşıya..

Araştırma: Küresel ısınma konusunda harekete geçilmezse medeniyetler 2050'ye kadar çökebilir, System.String[]
Avustralya'da yapılan bir araştırma küresel ısınma konusunda derhal harekete geçilmemesi halinde tüm medeniyetlerin 2050 yılına kadar çökme riskiyle karşı karşıya kalabileceği tehlikesine dikkat çekiyor.

Analizin sonuç kısmında iklimsel değişikliğin hızla artan bir varoluşsal tehdit olduğu belirtiliyor ve küresel ısınmanın dünya kökenli yaşamı normal süresinden çok daha erken sonlandırabileceği ve insanlığın medeniyet yolculuğunu bitirebileceği kaydediliyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:23 
Avustralya, Dünya
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