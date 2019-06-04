Araştırma: Küresel ısınma konusunda harekete geçilmezse medeniyetler 2050'ye kadar çökebilir
56 dakika önce
Avustralya'da gerçekleştirilen bir iklim çalışması endişe verici sonuçlara ulaştı. Buna göre eğer insanoğlu küresel ısınma konusunda derhal harekete geçmezse tüm medeniyetler 2050 yılına kadar çökme riskiyle karşı karşıya..
Avustralya
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:23
'da yapılan bir araştırma küresel ısınma konusunda derhal harekete geçilmemesi halinde tüm medeniyetlerin 2050 yılına kadar çökme riskiyle karşı karşıya kalabileceği tehlikesine dikkat çekiyor.Analizin
sonuç kısmında iklimsel değişikliğin hızla artan bir varoluşsal tehdit olduğu belirtiliyor ve küresel ısınmanın dünya kökenli yaşamı normal süresinden çok daha erken sonlandırabileceği ve insanlığın medeniyet yolculuğunu bitirebileceği kaydediliyor.
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