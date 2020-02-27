Araştırma: Kürt gençlerinin toplumsal beklentileri mercek altında - Son Dakika
Son Dakika Dünya Araştırma: Kürt gençlerinin toplumsal beklentileri mercek altında - Son Dakika Dünya

Araştırma: Kürt gençlerinin toplumsal beklentileri mercek altında

6 saat önce

Rawest Araştırma, Kürt gençleri hakkında “Kürt Gençleri ne İstiyor?” başlıklı kapsamlı araştırmasını perşembe günü açıkladı. 17-30 yaş aralığındaki bin 565 gençle birçok illde yapılan 100 mülakat ve bin 565 anket sonucu araştırma bulgularına ulaşıldı.

Araştırma: Kürt gençlerinin toplumsal beklentileri mercek altında, System.String[]

Geçtiğimiz günlerde O Ses Türkiye'de jüri üyelerinden özel ricada bulunarak söylediği 20 saniyelik Kürtçe ninniyle kısa süre önce gündemin üst sıralarına yerleşen Hayri Kasaç'ın daha sonra sosyal medyadan tehdit mesajları alması ve hakkında linç kampanyası başlatılması, eski bir tartışmayı yeniden alevlendirmişken, Rawest Araştırma, Kürt gençleri hakkında "Kürt Gençleri ne İstiyor?" başlıklı kapsamlı araştırmasını perşembe günü açıkladı.


17-30 yaş aralığındaki bin 565 gençle Diyarbakır, Mardin, Van, Şanlıurfa, İzmir, Adana, Mersin ve İstanbul illerinde 100 mülakat ve bin 565 anket sonucu araştırma bulgularına ulaşıldı.

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O Ses Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:34 
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