Araştırma: Laos'un Turizm Bölgelerinde Halkın Neredeyse Yüzde 100'ü Aşılandı - Son Dakika
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Araştırma: Laos'un Turizm Bölgelerinde Halkın Neredeyse Yüzde 100'ü Aşılandı

29.04.2022 20:17
Araştırma: Laos'un Turizm Bölgelerinde Halkın Neredeyse Yüzde 100'ü Aşılandı

VİYENTİYAN, 29 Nisan (Xinhua) -- Laos Sağlık Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan bir araştırma, Laos hükümeti tarafından ülkede Turizm Yeşil Bölgeleri olarak belirlenen bölgelerde yaşayan halkın toplam yüzde 99,67'sinin Kovid-19'a karşı...

VİYENTİYAN, 29 Nisan (Xinhua) -- Laos Sağlık Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan bir araştırma, Laos hükümeti tarafından ülkede Turizm Yeşil Bölgeleri olarak belirlenen bölgelerde yaşayan halkın toplam yüzde 99,67'sinin Kovid-19'a karşı aşılandığını ortaya koydu.

Laos Sağlık Bakan Yardımcısı Snong Thongsna ile UNICEF Laos Temsilcisi Pia Rebello Britto, Laos'un başkenti Viyentiyan, Viyentiyan eyaleti ve Luang Prabang eyaletini kapsayan belirlenmiş seyahat bölgelerinde aşılama oranına ilişkin araştırmanın sonuçlarının açıklandığı basın toplantısına eş başkanlık ettiler. Ocak-Mart 2022 tarihleri arasında yürütülen araştırma, söz konusu bölgelerde aşılama oranının yüksek olduğunu ve hükümet tarafından turizm bölgesi olarak belirlenen yerlerde neredeyse yüzde 100'e ulaştığını gösterdi.

Rapor aynı zamanda söz konusu bölgelerde yaşayanların Kovid-19 önleme tedbirleri hakkında yüksek seviyede bilgi sahibi olduğunu ortaya koydu. Laos'ta Salı günü itibarıyla, 5,7 milyondan fazla kişi, bir başka deyişle nüfusun yüzde 78,61'i Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırırken, 4,8 milyondan fazla kişi, bir başka deyişle nüfusun yüzde 65,99'u tamamen aşılandı.

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Sağlık Bakanlığı, Araştırma, Turizm, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Araştırma: Laos'un Turizm Bölgelerinde Halkın Neredeyse Yüzde 100'ü Aşılandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araştırma: Laos'un Turizm Bölgelerinde Halkın Neredeyse Yüzde 100'ü Aşılandı - Son Dakika
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