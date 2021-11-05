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Araştırma: Maldivler'in yüzde 80'i 2050'ye kadar yaşanmaz hale gelebilir - Son Dakika

Araştırma: Maldivler'in yüzde 80'i 2050'ye kadar yaşanmaz hale gelebilir

05.11.2021 10:35
Araştırma: Maldivler'in yüzde 80'i 2050'ye kadar yaşanmaz hale gelebilir

Araştırma, mevcut küresel ısınma oranlarının devam etmesi durumunda Maldivler'in yüzde 80'inin 2050'ye kadar yaşanmaz hale gelebileceğini ortaya koydu.

Araştırma, mevcut küresel ısınma oranlarının devam etmesi durumunda Maldivler'in yüzde 80'inin 2050'ye kadar yaşanmaz hale gelebileceğini ortaya koydu.

ABC News'in haberine göre, ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ve ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) yürüttüğü araştırma, iklim değişikliği nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesinin, 1192 ada üzerine kurulu Maldivler'i doğrudan tehdit ettiğini gösterdi.

Araştırma, mevcut küresel ısınma oranları ile Maldivler'in yüzde 80'inin 2050'ye kadar yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğuna işaret etti.

Maldivler Devlet Başkanı İbrahim Muhammed Salih, 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) yaptığı konuşmada, adaların birer birer sular altında kaldığını belirterek, "Bu gidişatı tersine çevirmezsek, Maldivler bu yüzyılın sonuna kadar yok olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İklim değişikliği ile mücadelenin önemli isimlerinden ve ülkenin eski Devlet Başkanı Muhammed Naşid, adaların yüzde 90'ında erozyon meydana geldiğini ve yüzde 97'sinin tatlı yeraltı su kaynaklarından yoksun olduğunu söyledi.

Çevre, İklim Değişikliği ve Teknoloji Bakanı Aminath Shauna ise duruma ilişkin değerlendirmesinde, "Yüzyılın sonuna doğru olacağını düşündüğümüz şeyleri, şu an yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra ulusal bütçenin yüzde 50'sinden fazlasının iklim değişikliğine ayak uydurmak için harcandığını belirten Shauna, bu durumun Maldivlileri göçe zorlayabileceğine dikkati çekti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Küresel Isınma, Havacılık, Maldiv, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Araştırma: Maldivler'in yüzde 80'i 2050'ye kadar yaşanmaz hale gelebilir - Son Dakika


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