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Araştırma: Mutluluğun kaynağı para değil, spor
6 saat önce
Yale ve Oxford üniversitelerinden uzmanların 1.2 milyon kişi üzerinde yaptığı araştırmaya göre düzenli spor yapanlar, cepteki paraya bakılmaksızın, yapmayanlara göre hayata daha pozitif bakıyor.
Spor yapmak mı para mı... Hangisi sizi daha mutlu eder? Bilimsel araştırmalara göre geliriniz ne kadar yüksek olursa olsun mutluluk seviyeniz spor yapıp yapmadığınıza bağlı.
Yale ve Oxford üniversitelerinden uzmanların 1.2 milyon kişi üzerinde yaptığı araştırmaya göre düzenli spor yapanlar, cepteki paraya bakılmaksızın, yapmayanlara göre hayata daha pozitif bakıyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:17
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