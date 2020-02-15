Araştırma: Mutluluğun kaynağı para değil, spor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Araştırma: Mutluluğun kaynağı para değil, spor - Son Dakika Dünya

Araştırma: Mutluluğun kaynağı para değil, spor

6 saat önce

Yale ve Oxford üniversitelerinden uzmanların 1.2 milyon kişi üzerinde yaptığı araştırmaya göre düzenli spor yapanlar, cepteki paraya bakılmaksızın, yapmayanlara göre hayata daha pozitif bakıyor.

Araştırma: Mutluluğun kaynağı para değil, spor, System.String[]

Spor yapmak mı para mı... Hangisi sizi daha mutlu eder? Bilimsel araştırmalara göre geliriniz ne kadar yüksek olursa olsun mutluluk seviyeniz spor yapıp yapmadığınıza bağlı.


Yale ve Oxford üniversitelerinden uzmanların 1.2 milyon kişi üzerinde yaptığı araştırmaya göre düzenli spor yapanlar, cepteki paraya bakılmaksızın, yapmayanlara göre hayata daha pozitif bakıyor.

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Euronews, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:17 
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