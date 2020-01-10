Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Üniversiteleri Çalıştayı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Üniversiteleri Çalıştayı - Son Dakika

Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Üniversiteleri Çalıştayı

6 saat önce

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Araştırma üniversitelerinin hem üniversite içinde hem üniversiteler arasında hem de üniversite sanayi arasında daha fazla birlikte iş yapma modeline geçmesi lazım." dedi.

Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Üniversiteleri Çalıştayı, System.String[]

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Araştırma üniversitelerinin hem üniversite içinde hem üniversiteler arasında hem de üniversite sanayi arasında daha fazla birlikte iş yapma modeline geçmesi lazım." dedi.

Mandal, Yükseköğretim Kurulunca Gebze Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Üniversiteleri Çalıştayı'nın ilk oturumu olan "Araştırma Üniversiteleri ve Sıralama Endeksleri" konulu panelde konuştu.

Üniversitelerin görevinin bilgiyi üretip aktarmayla bitmediğini, o bilginin kullanılabilir bilgiye dönüşmesi gerektiğini belirten Mandal, TÜBİTAK'ın fon sağlayıcı olarak bu bağlamda kendisini yenilemeye çalıştığını ifade etti.

Mandal, süreçlere temel, doğa, mühendislik ve sağlık bilimleri gibi uygulamalı ve laboratuvar gerektiren noktalarda baktıklarını, bunun yanında sorun çözme çerçevesinde sosyal ve beşeri bilimlerin de içinde olduğu bir bakış açısına ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Dünyada da bu arayışın olduğunu söyleyen Mandal, "Sadece iş birliği yapmanın ötesinde bu fakülte-fakülte, üniversite-üniversite, üniversite-sanayi, sanayi-sanayi noktasında iş birliğinden daha çok birlikte iş yapma noktasına gelinmesi. Bu kolay mı? Zor. Dolayısıyla araştırma üniversitelerinin hem üniversite içinde hem üniversiteler arasında hem de üniversite sanayi arasında daha fazla birlikte iş yapma modeline geçmesi lazım." dedi.

Mandal, "birlikte geliştirme modeli"nin çok önemli olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Etki odaklı süreç yönetimi... Biz çıktı üretiyoruz. O çıktı etkiyi oluştursun diyoruz. Bu kaynakların çok daha konuşulduğu ortamda çıktıdan etkiye gitmek oldukça yavaş. Daha hızlı gitmek için etkiye bağlı olarak çıktı üretimi, bunun için de araştırma üniversiteleri dikkate alındığı zaman bu sürecin yönetilmesi gerekiyor. Bu süreçte yukarıdan aşağıya da liderlik boyutu gerekiyor. Liderlik boyutu da toplantıya gelen rektörlerimiz ve rektör yardımcılarımız boyutunda. Araştırmanın eğitimi, eğitimin de araştırmayı zenginleştireceği bütüncül Ar-Ge yönelim sürecine ihtiyaç var."

Verinin yönetilmesi gerektiğine işaret eden Mandal, "Veriyi üretiyoruz ancak yönetemiyoruz. Araştırma yapıyoruz, araştırmayı yönetemiyoruz. Bugünkü toplantıyı bu anlamda önemli buluyoruz. Veri yönetimine dayalı Ar-Ge yönetiminin ortak geleceğimiz için kilit bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:22 Kaynak: AA
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