Araştırma: Öğrencilerin üçte biri okulu sevmiyor - Son Dakika

İstanbul Aydın Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin gerçekleştirdiği bir araştırma, eğitimle ilgili endişe verici bir sonuca ulaştı. Araştırmaya göre, öğrencilerin üçte birinin okulu hiç sevmediği, neredeyse okuldan nefret ettiği ve "gereksiz" gördüğü ortaya çıktı.

İAÜ YUAM Müdürü Doç. Dr. Yılmaz Soysal liderliğinde, Doç. Dr. Somayyeh Soysal ve Doktorant Şeyma Dağ tarafından, ilkokuldan lise son sınıfa kadar olan düzeydeki toplam bin 782 öğrenci üzerinde gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, en az üç çocuktan biri okulu kontrol ve disipline etme merkezi ya da güvenilir olmayan ve gereksiz bir yer olarak görüyor.

"SONUÇLAR ÇOK DÜŞÜNDÜRÜCÜ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İAÜ YUAM Müdürü Doç. Dr. Yılmaz Soysal, "Söz konusu araştırmada ortaya çıkan oranlar bizi hem çok üzdü hem de fevkalade düşündürüp endişelendirdi. Her ne kadar katılımcıların önemli bir kısmı okul için güzel şeyler söylese de her üç öğrenciden birinin okuldan nefret derecesinde hoşlanmaması çok acı. Üstelik bu oranlar öğrencinin cinsiyetine göre de değişmiyor. Kız öğrenci katılımcıların da erkeklerin de üçte biri okulla ilgili oldukça olumsuz ifadeler kullanıyorlar. Her iki cinsiyette de okulu bilginin merkezi ya da öğrenmenin gerçekleştiği bir yer olarak görenler maalesef çok az" diye konuştu.

"OKUL TÜRÜNE GÖRE OKULA OLAN ALGI DEĞİŞİYOR"

Doç. Dr. Soysal bu yorumların okul türüne göre değiştiğini açıkladı. Soysal, "Buna göre ilkokul, ortaokul, Meslek Liseleri ve Spor Liselerinde okuyan öğrencilerin, İmam-Hatip, Anadolu Liseleri ve Fen Liselerinde okuyan öğrencilere göre, okulla ilgili yorumları oldukça olumlu. Seviye olarak ise ilkokul öğrencilerinin tamamına yakını okulu olumlu olarak yorumluyor. Ancak ortaokullarda okuyan her üç öğrenciden biri, Spor Liselerinde okuyan her dört öğrenciden biri ve Meslek Liselerinde okuyan her iki öğrenciden biri, İmam Hatip Liselerinde, Anadolu ve Fen Liselerinde okuyan öğrencilerin ise yarısından fazlası, okulla ilgili olumsuz bir algı ve deneyime sahip" dedi.