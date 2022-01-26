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Araştırma: Omicron virüsü ciltte 21 saat canlı kalıyor - Son Dakika

Araştırma: Omicron virüsü ciltte 21 saat canlı kalıyor

26.01.2022 21:49
Araştırma: Omicron virüsü ciltte 21 saat canlı kalıyor

Bilim insanları, Kovid-19'un Omicron varyantının insan derisi üzerinde 21 saate, plastik yüzeylerde ise 8 güne kadar canlı kaldığını belirledi.

Bilim insanları, Kovid-19'un Omicron varyantının insan derisi üzerinde 21 saate, plastik yüzeylerde ise 8 güne kadar canlı kaldığını belirledi.

Japonya'daki Kyoto Tıp Üniversitesinden araştırmacılar, Kovid-19'un Vuhan'daki ilk örneği ile varyantlarının çevresel kararlılıkları arasındaki farkları inceledi. Henüz emsal değerlendirmeden geçmemiş, BioRxiv'de ön baskısı paylaşılan çalışma, virüsün Alfa, Beta, Delta ve Omicron varyantlarının plastik yüzeylerde ve tende Vuhan türünden 2 kat daha uzun süre yaşayabildiğini gösterdi.

Araştırmada, Vuhan türünün plastik yüzeylerde ortalama yaşam süresi 56 saat, Alfa varyantının 191,3 saat, Beta varyantının 156,6 saat, Delta varyantının 114 saat ve Omicron varyantının 193,5 saat olarak tespit edildi.

İnsan teninde ise virüsün orijinali 8,6, Alfa varyantı 19,6, Beta varyantı 19,1, Delta varyantı 16,8 ve Omicron varyantı ise 21,1 saat canlı kalabildi.

Virüsün varyantlarının çevresel kararlılıklarının yüksek olmasının temasla bulaşma riskini artırdığını belirten araştırmacılar, en yüksek çevresel kararlılığa sahip Omicron'un bu sayede Delta varyantının yerini alarak bu kadar hızlı yayılmış olabileceğini vurguladı.

Araştırmacılar, Alfa, Beta, Delta ve Omicron varyantları alkole karşı hafif daha fazla direnç gösterse de tüm varyantların yüzde 35'lik alkol çözeltisine 15 saniye maruz kalınca tamamen etkisiz hale geldiğini aktararak, el hijyeni için dezenfektan kullanılmaya devam edilmesini önerdi.

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Japonya, Omicron, Kyoto, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Araştırma: Omicron virüsü ciltte 21 saat canlı kalıyor - Son Dakika


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