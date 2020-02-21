Araştırma Proje Eğitim Kooperatifinden ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'a plaket - Son Dakika
Son Dakika Güncel Araştırma Proje Eğitim Kooperatifinden ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'a plaket - Son Dakika

Araştırma Proje Eğitim Kooperatifinden ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'a plaket

7 saat önce

Çanakkale Onsekiz Mart Araştırma Proje Eğitim Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdullah Kelkit, Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Ali Karabayır ve Öğr. Gör. Abdullah Berçin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr.

Araştırma Proje Eğitim Kooperatifinden ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'a plaket, System.String[]

Çanakkale Onsekiz Mart Araştırma Proje Eğitim Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdullah Kelkit, Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Ali Karabayır ve Öğr. Gör. Abdullah Berçin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'a kooperatife verdiği katkılardan dolayı plaket verdiler. Kendisine verilen plaket sebebiyle mutluluğunu dile getiren Rektör Murat, kooperatif temsilcilerine bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi. - ÇANAKKALE

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Sedat Murat, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:11 Kaynak: İHA
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