Araştırma Projesine TÜBİTAK Desteği - Son Dakika
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Araştırma Projesine TÜBİTAK Desteği

06.09.2021 18:54

Üniversitemiz Espiye Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Ersan Bektaş'ın yürütücüsü, Doç. Dr. Hüseyin Şahin ve Dr. Öğr.

Üniversitemiz Espiye Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Ersan Bektaş'ın yürütücüsü, Doç. Dr. Hüseyin Şahin ve Dr. Öğr. Üyesi Kaan Kaltalıoğlu'nun araştırmacısı olduğu çalışma Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1001 Projeleri kapsamında desteklenmeye uygun görüldü.

Yapılan açıklamada Karadeniz Teknik Üniversitesi işbirliği ile yürütülmesi planlanan "Çeşitli Stres Faktörlerinin in vitro Koşullarda Yetiştirilen Melissa officinalis L. Fideleri Üzerindeki Fizyolojik, Biyokimyasal ve Moleküler Etkilerinin Araştırılması" başlıklı araştırma projesinin TÜBİTAK 1001 Projeleri kapsamında desteklenmesinin uygun görüldüğü belirtildi.

TÜBİTAK 1001 Projesi Nedir?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde faaliyet gösteren Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Türkiye'nin genel bilim ve teknoloji politikaları çerçevesinde akademik alanda bilimsel, teknolojik ve yenilik içeren Ar-Ge faaliyetlerini programlamak, yönlendirmek, desteklemek ve izlemek amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Sosyal Bilimler de dahil olmak üzere, her bilimsel alanda proje önerisi kabul eden ARDEB, 9 destek programıyla akademisyenler, özel sektör ve kamuda çalışan araştırmacıların projelerine geri ödemesiz destek vermektedir

Kaynak: Habermetre
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Karadeniz Teknik Üniversitesi, Hüseyin Şahin, Türkiye, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Araştırma Projesine TÜBİTAK Desteği - Son Dakika


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