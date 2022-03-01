Araştırma: Ruhsal sağlık, beden sağlığından daha fazla önemseniyor - Son Dakika
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Araştırma: Ruhsal sağlık, beden sağlığından daha fazla önemseniyor

01.03.2022 14:29
Araştırma: Ruhsal sağlık, beden sağlığından daha fazla önemseniyor

Araştırma şirketi Areda Survey, Türkiye'deki insan yaşamında ruhsal sağlığın mı yoksa bedensel sağlığın mı vatandaşlar için daha önemli olduğunu araştırdı.

Araştırma şirketi Areda Survey, Türkiye'deki insan yaşamında ruhsal sağlığın mı yoksa bedensel sağlığın mı vatandaşlar için daha önemli olduğunu araştırdı. Araştırma sonuçlarına göre, insanların yüzde 81,8'i ruhsal sağlığın önemli olduğunu vurgularken, yüzde 18,2'si ise bedensel sağlığın önemli olduğunu belirtti.

Ruh sağlığı ve fiziksel sağlık birbiriyle bağlantılı olmakla beraber, insanların yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiliyor. Bireyin fiziksel iyilik halinin göstergesi olan beden ve ruh arasındaki bağlantının uyum içerisinde olması, bireyin yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürmesine ve toplumsal uyumuna destek oluyor. Areda Survey'in yönelttiği soruya karşılık veren katılımcıların yüzde 81,8'i ruhsal sağlığın insan için bedensel sağlıktan daha önemli olduğunu ifade etti.

EN ÇOK KADINLAR RUHSAL SAĞLIĞI ÖNEMSİYOR

Kadınların yüzde 84,7'si ruhsal sağlığın önemini vurgularken, erkeklerin ise yüzde 78,8'i ruhsal sağlık daha önemli cevabını verdi. Araştırmaya katılan gençler yüzde 85'lik bir oranla, orta ve ileri yaştaki katılımcılara göre ruhsal sağlığın önemine değer veren yaş kesimi olarak öne çıktı. Araştırmada yüksek eğitimi olan katılımcıların, daha düşük eğitimi olanlara göre ruhsal sağlığa daha fazla önem verdiği sonucuna varıldı.

YAŞ ARTTIKÇA, İNANCIN RUH SAĞLIĞINA OLUMLU ETKİSİ ARTIYOR

Araştırmanın sonuçlarına göre, inancın ruh sağlığı üzerinde yüzde 73,1 oranında olumlu etkisi olduğu belirlendi. İnancın ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkisinin olduğunu düşünen katılımcıların yüzde 77,4'lük kısmı 55 yaş ve üzeri katılımcılardan oluştu. Bununla birlikte, yaş arttıkça edinilen tecrübeler doğrultusunda inancın ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkisinin arttığı da tespit edildi.

YÜZDE 21,1'İ RUH SAĞLIĞININ İNANÇLA İLİŞKİSİ YOK DİYOR

Ankete göre, katılımcıların yüzde 21,1'i inancın ruh sağlığına bir etkisi olmadığını, yüzde 5,8'i ise olumsuz etkisi olduğunu ifade etti. Eğitim düzeyine göre bakıldığında, eğitim düzeyinin artmasına paralel olarak inançla ruhsal sağlık arasındaki olumlu ilişkiye tutumda azalma eğilimi görülmesine rağmen, üniversite mezunlarının yaklaşık yüzde 69'u inancın ruhsal sağlık üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunun altını çizdi.


Araştırma: Ruhsal sağlık, beden sağlığından daha fazla önemseniyor
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Kaynak: DHA

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