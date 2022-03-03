Araştırma: Rusya ekonomisi Batı ile ticaret savaşından daha zararlı çıkabilir - Son Dakika
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Araştırma: Rusya ekonomisi Batı ile ticaret savaşından daha zararlı çıkabilir

03.03.2022 13:45
Araştırma: Rusya ekonomisi Batı ile ticaret savaşından daha zararlı çıkabilir

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW) ve Avusturya Ekonomik Araştırma Enstitüsü (Wifo) tarafından yapılan analizde, Rusya'nın, başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerle uzun bir ticaret savaşından daha zararlı çıkabileceği belirtildi.

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW) ve Avusturya Ekonomik Araştırma Enstitüsü (Wifo) tarafından yapılan analizde, Rusya'nın, başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerle uzun bir ticaret savaşından daha zararlı çıkabileceği belirtildi.

Analizde, Rusya'nın ekonomik üretiminin Batı ile ticari ilişkilerin değişmeden kalması durumunda uzun vadede yıllık neredeyse yüzde 10 daha düşük olacağı belirtilerek, ABD ve Batılı ülke ekonomilerinin ise uzun vadede çok daha küçük kayıplara maruz kalacağı kaydedildi.

Rusya'nın 2020'de dış ticaretinin yüzde 37,3'ünü Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile gerçekleştirdiği aktarılan analizde, AB'nin dış ticaretinin sadece yüzde 4,8'inin Rusya ile olduğu bildirildi. Analizde, "Müttefikler tarafından dayatılan ithalat engelleri, Rusya'yı ihracat engellerinden daha sert vuracaktır." denildi.

Almanya ve Avusturya'nın yıllık GSYH'sinde sırasıyla yüzde 0,4 ve yüzde 0,3 kayıp olmasının öngörüldüğü belirtilen analizde, söz konusu kaybın ABD'de yüzde 0,04 kalması dikkati çekti.

Analizde, "Batılı ülkelerle bir ticaret savaşı ile Rusya, Çin gibi ülkelerle ticaretini genişletebilir ve özellikle bu ülkelere daha fazla ihracat yapabilir. Bununla Çin'deki reel gelir, yılda sadece yüzde 0,02 oranında artabilir." ifadeleri kullandı.

Analizde, Batılı ülkelerle Rusya arasındaki gerilimin sonucuna ilişkin de "Ekonomik olarak Çin, krizin büyük galibi olmayacak" değerlendirmesinde bulunuldu.

2020'de Rusya'nın ihracatının neredeyse yüzde 14,6'sı Çin'e giderken, Çin'in ithalatının yaklaşık yüzde 2,8'i Rusya'dan geldi.

"Uzun vadede Rusya'nın ekonomisini ciddi şekilde etkileyecek"

IfW araştırmacısı Prof. Dr Alexander Sandkamp, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Rusya ile ABD ve müttefikleri arasındaki bir ticaret savaşı uzun vadede Rusya'nın ekonomisini ciddi şekilde etkileyecek." ifadesini kullandı.

Sandkamp, analizde yapılan simülasyona göre, ticaret savaşından Batılı ülkelerin de kısa vadede ciddi şekilde etkilenmesinin muhtemel olduğunu, uzun vadede bu ülkelerde ekonomik üretimde yıllık yüzde 0,17 düşüş yaşanabileceğini kaydetti.

Wifo Direktörü Gabriel Felbermayr ise Batı'nın Rusya'ya yaptırımlarının kısa vadede genellikle ekonomik etkisi olduğunu, bunun uzun süre devam etmesi ve kapsamının artması halinde siyasi etkilerinin artabileceğini vurguladı.

Felbermayr, simülasyonların uzun vadede her iki taraf için neyin tehlikede olduğuna dair bir izlenim verdiğini belirterek, "Dünya ticaretinde bir adaptasyon döneminden sonra ABD ve müttefikleri için hasar yönetilebilirken, Rusya önemli ölçüde zayıflayacak." ifadelerini kullandı.

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Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Araştırma, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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