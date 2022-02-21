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Araştırma: Sadece sebze yemek kalp hastalığı riskini azaltmıyor - Son Dakika

Araştırma: Sadece sebze yemek kalp hastalığı riskini azaltmıyor

21.02.2022 13:01
Araştırma: Sadece sebze yemek kalp hastalığı riskini azaltmıyor

İngiltere'de yapılan bir çalışma, tek başına sebze tüketmenin kalp hastalıkları riskini azaltmadığını gösterdi.

İngiltere'de yapılan bir çalışma, tek başına sebze tüketmenin kalp hastalıkları riskini azaltmadığını gösterdi.

BBC'nin haberine göre, Oxford ve Bristol Üniversiteleri ile Hong Kong Üniversitesinden araştırmacılar, İngiltere BiyoBankası üzerinde yürüttükleri çalışma kapsamında yaklaşık 400 bin kişiye yaptıkları ankette, günlük beslenme alışkanlıklarını sordu.

Ankette katılımcılara her gün ne miktarda çiğ ve pişmiş sebze yedikleri de soruldu.

Katılımcılar, ortalama 2 tepeleme yemek kaşığı çiğ, 3 yemek kaşığı pişmiş sebze yediklerini bildirdi.

Katılımcıların sonraki 12 yılda, hastanede tedavi gerektiren ya da ölüme neden olan kalp problemlerine yol açıp açmadığını izledi.

En fazla sebze yiyenlerin en az sebze yiyenlere göre kalp hastalığından ölme riskinin yüzde 15 daha düşük olduğunu, bunun özellikle çiğ sebze yiyenlerde fark ettiğini belirten araştırmacılar, diğer yandan bu farkın sigara ve alkol tüketimi, iş, gelir ve genel beslenme biçimi dahil yaşam tarzıyla açıklanabileceğini aktardı.

Araştırmacılar, çalışmanın sebze tüketiminin kalp damar hastalıklarının hangi sıklıkla ortaya çıktığına dair koruyucu bir etkisini belirlemediğini kaydederek, dengeli beslenme, egzersiz ile yaşam tarzının bu hastalıklar üzerinde daha fazla etkisi olduğunu ifade etti.

Oxford Üniversitesinden Dr. Ben Lacey, çalışmanın kalp damar hastalıklarının beslenmeden kaynaklı nedenlerini anlamaya yardımcı olacak sonuçlar ortaya koyduğunu vurguladı.

Diğer yandan Glasgow Üniversitesinden Profesör Naveed Sattar, diğer yandan lif yönünden zengin sebze gibi gıdaları tüketmenin daha az kilo alma ve kalp hastalıklarına yol açan risk faktörlerini azaltmayla ilişkili olduğuna dair güçlü kanıtlar bulunduğunun altını çizdi.

Çalışmanın sonuçlarının tartışmaya açık olduğunu savunan Sattar, bu bulguların günlük en az 5 porsiyon meyve ve sebze tüketimi tavsiyesini değiştirmemesi gerektiğini dile getirdi.

Dünya Sağlık Örgütü, her gün en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketimini öneriyor.

Çalışma, "Frontiers in Nutrition" dergisinde yayımlandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Araştırma: Sadece sebze yemek kalp hastalığı riskini azaltmıyor - Son Dakika


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