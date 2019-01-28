Araştırma: Serbest Çalışma Alanları Geleneksel Ofislerden 22 Kat Hızlı Büyüyor

Gayrimenkul alanında faaliyet gösteren finans ve profesyonel hizmetler firması JLL'nin araştırmasına göre, dünya genelinde serbest çalışma alanları son yedi yılda geleneksel ofislerden 22 kat daha hızlı büyüyerek ofis pazarında yüzde 5'lik paya sahip oldu.

Gayrimenkul alanında faaliyet gösteren finans ve profesyonel hizmetler firması JLL'nin araştırmasına göre, dünya genelinde serbest çalışma alanları son yedi yılda geleneksel ofislerden 22 kat daha hızlı büyüyerek ofis pazarında yüzde 5'lik paya sahip oldu.



Türkiye'de ve Avrupa'da 20'den fazla şehirde serbest çalışma alanlarına rezervasyon olanağı sunan Cowork 7/24, serbest çalışma alanlarına ilişkin 2018 yılı verilerine göre, dünya genelinde 17 bin 725 serbest çalışma alanının yaklaşık 2.5 milyon kişi tarafından kullanıldığı tahmin ediliyor.



Yalnızca Avrupa'da 15 milyon metrekare büyüklüğe ulaşan serbest çalışma alanlarının 2030 yılına kadar tüm ticari ofis gayrimenkullerinin yüzde 30'unu oluşturması bekleniyor.



Açıklamaya göre, 2020 itibarıyla büyük şirketlerin yüzde 50'si farklı ülkelerde serbest çalışma alanları kiralayacak.



Geçtiğimiz yıl dünyada yaklaşık 3 bin 400 yeni ortak çalışma alanı açıldığına değinen Cowork 7/24 kurucusu Serkan Kurtuluş, şöyle devam etti:



"2017'de dünyada 14 bin 411 ortak çalışma alanı bulunurken 2018'de ortak çalışma alanlarının sayısı 17 bini aştı.



"Araştırmalar gösteriyor ki son bir yılda dünya genelinde 380 bin kişi daha serbest çalışma alanlarını kullanmaya başladı.



"Z Kuşağı'nın çalışma hayatına katılması ve uzaktan çalışma modellerinin gelişmesiyle 2020 itibarıyla büyük ölçekli şirketlerin yüzde 50'sinin serbest çalışma alanlarına sahip olmasını bekliyoruz.



"Kira maliyetlerinin ve ofis giderlerinin artmasıyla birçok kullanıcı serbest çalışma alanlarına yöneldi. "Öte yandan son 5 yılda serbest çalışma alanlarındaki freelancer'ların oranı yüzde 14 azalırken şirket çalışanlarının oranı yüzde 10 artış gösterdi.



"Michigan Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre serbest çalışma alanlarının tercih edilmesindeki en büyük etken yüzde 84 ile yeni insanlarla etkileşim imkanı olarak karşımıza çıkıyor.



"İkinci sırada yüzde 82 oranıyla yeni iş birliği fırsatları yer alırken, üçüncü sırada ise bilginin paylaşımı serbest çalışma alanlarının tercih edilmesinde önemli rol oynuyor" (Fotoğraflı) - İstanbul

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