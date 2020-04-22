Araştırma: Sigara içenler arasında Covid-19'a yakalanma oranı daha az

Fransa'da 480 kişi üzerinde yapılan bir araştırma, sigara içenlerin Covid-19 salgınından daha az etkilendiğini ortaya çıkardı. Fransa'nın başkenti Paris'in Pitie Salpetriere Hastanesi'nde yapılan araştırma sigarada bulunan nikotinin virüsle mücadelede etkili olduğunu işaret etti.



Academie des Sciences'ta yayınlanan araştırma, Covid-19 testi pozitif çıkmış ve hastanede tedavi gören 350 kişi ile tedavisi hastane dışında devam eden 130 vaka üzerinde yapıldı. Araştırmada bu kişilerin sadece yüzde 5'inin sigara içtiği tespit edildi.