Araştırma: Şirketler için karbon nötr olmak öncelik oluyor - Son Dakika

Uluslararası vergi, muhasebe, denetim ve danışmanlık firması Mazars ile Institut Français d'Opinion Publique (IFGO) iş birliği kapsamında Fransa'daki 400 büyük ve uluslararası şirketin yöneticisiyle 'karbon nötr şirket' konulu bir araştırma gerçekleştirildi. Araştırmaya katılan yöneticilerin yüzde 53'ü karbon nötrlüğe ulaşmak için iş modellerini önemli ölçüde değiştirmek gerektiğini belirtti.

Araştırma sonucunda, karbon nötr olmanın şirketlerin öncelik sırasında daha arka sıralarda olduğu belirtildi. Araştırmaya katılan şirketlerden yüzde 50'den daha azının düşük karbona yönelik aksiyon aldığı ve her 4 yöneticiden birinin karbon nötr projesi taahhüt ettiği veya planladığı ortaya çıktı. Yöneticilerin sadece yüzde 16'sının bütçe ayırarak ve KPI'larını somut bir şekilde belirterek karbon nört olmakla ilgili hedeflerini gerçekleştirdiği belirtildi.

İŞ MODELLERİ DEĞİŞTİRİLMELİ

Birçok yöneticinin karbon nötrlüğü, şirketlerinin sürdürülebilirliği için büyük bir fırsat olarak gördüğü ortaya çıktı. Araştırmaya katılan yöneticilerin yüzde 53'ü karbon nötrlüğe ulaşmak için iş modellerini önemli ölçüde değiştirmek ve adapte etmek zorunda kalacağını belirtti.

ENERJİ VE TARIM SEKTÖRÜNDE KARBON NÖTR OLMAK BİR ÖNCELİK

Enerji ve Çevre sektöründe uzmanlaşmış olan Mazars Ortağı Mathieu Mougard, özel sektörün küresel karbon ayak izini azaltmak için doğru adımları atması gerektiğini belirtti.

Araştırmaya göre enerji ve tarım sektörlerindeki şirketlerin yaklaşık yüzde 70'i, ulaşım sektörünün yüzde 52'si ve ulaşım imalat sektörünün yüzde 44'ü karbon nötr olmayı öncelik haline getirdi. Diğer sektörlerden sanayi sektörünün sadece yüzde 31'inin bu konuyu öncelik haline getirdiği aktarıldı. Araştırmadaki olumlu yanıtların yüzde 68'i tarım ve inşaat sektörüne ait olduğu belirtilirken bu sektörlerdeki yönetmeliklerin, regülasyonların ve teşviklerin önemi vurgulandı.

Araştırma şirket büyüklükleri açısından da bir segmentasyon sundu. Araştırmaya göre büyük şirketlerin yüzde 62'si, KOBİ'lerin yüzde 60'ı ve 1-20 çalışana sahip olan küçük şirketlerin yöneticilerinin yüzde 46'sı karbon nötrlüğü bir öncelik olarak görüyor. Özellikle enerji, üretim ve sanayi sektöründe bulunan büyük şirketlerin olumlu yanıt vermelerinin sebebi CO2 emisyonlarının ölçümü de dahil olmak üzere finansal olmayan performans raporlama gerekliliklerine tabi olmaları araştırmada vurgulandı.