Araştırma sonucu açıklandı: Yaşlılar gençlere kıyasla daha empati sahibi - Son Dakika

Araştırma sonucu açıklandı: Yaşlılar gençlere kıyasla daha empati sahibi

29.04.2021 10:30
Araştırma sonucu açıklandı: Yaşlılar gençlere kıyasla daha empati sahibi, System.String[]

İngiltere'de yaşları 18 ile 36 arasında değişen ve 55-85 yaşları arasındaki yetişkinlerle yapılan araştırmaya göre yaşlıların gençlere kıyasla daha empati sahibi, katılımcı ve yardımsever olduğu saptandı.

İngiltere'de yaşları 18 ile 36 arasında değişen ve 55-85 yaşları arasındaki yetişkinlerle yapılan araştırmaya göre yaşlıların gençlere kıyasla daha empati sahibi, katılımcı ve yardımsever olduğu saptandı.

Yaşlıların bir çıkarları olmaksızın başkaları için daha çok çalışma ve emek verme eğiliminde olduğunun belirtildiği araştırmayı değerlendiren Gerentolog Sıla Ayan, "Bu yapılan araştırmayla yaşlanma ile değişen yardım etme davranışı, maddi bağışlardan ziyade adım atmak ve harekete geçmek üzerinden tanımlanıyor. Yaşları 18 ile 36 arasında değişen 95 yetişkin ve 55 - 85 yaşları arasındaki 92 yetişkinden oluşan bir grup üzerinde yaptığı çalışma yaşlıların gençlere kıyasla daha empati sahibi, katılımcı ve yardımsever olduğunu gösteriyor. Araştırma, yaşlıların toplumsal hizmetlere katılımları ve yardımseverlik tutumlarıyla ilgili önemli veriler ortaya koyuyor" dedi.

"Sorunu çözmek için sorumluluk alıyorlar"

Araştırmaya göre gençlerin yaşlılara oranla daha 'bencil' olarak tanımlandığına dikkat çeken Ayan, "Yaşlılar sorun çözmek adına prososyal bir yaklaşıma sahip. Sorunu çözmek için sorumluluk alıyorlar ya da çözümün bir parçası olmayı kabulleniyorlar" ifadelerini kullandı.

Yaşlıların gençlere kıyasla yardım etmeyi 'emek vermek' üzerinden tanımladığını vurgulayan İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden Gerontolog Sıla Ayan, "İnsanların başkası adına çaba gösterme istekliliği ve yardımseverliği maddi kaynaklar ya da müsait zamana bağlı olmayacak şekilde tanımlanıyor. Yaşlılarsa bir çıkarları olmaksızın başkaları için daha çok çalışma ve emek verme eğiliminde" diye konuştu.

"Türkiye, dünyanın en hızlı yaşlanan ikinci ülkesi"

Yaşlanmanın hem birey hem de toplumlar için fırsatlar sunan bir yaşam dönemi olduğuna vurgu yapan Ayan, "Toplumumuzun yüzde 9,5'ini oluşturan ve sayıları hızla artan yaşlılarımızın gönüllü ve ücrete dayalı aktivite ve çalışmalarını destekleyecek sistemlere ve bu sistemlerin inşası için gerontologlara ihtiyacımız var. Türkiye, dünyanın en hızlı yaşlanan 2'inci ülkesi. Bu açıdan yaşlılarımızın aktif kalmasını, onların deneyimlerinden faydalanabilmeyi sağlamak bizim için ikincil bir kazanç değil sürdürülebilir kalkınmanın bel kemiği olmalı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Araştırma sonucu açıklandı: Yaşlılar gençlere kıyasla daha empati sahibi

England, Türkiye, Sıla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Araştırma sonucu açıklandı: Yaşlılar gençlere kıyasla daha empati sahibi - Son Dakika


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