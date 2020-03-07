Son Dakika › Dünya › Araştırma: Sosyal ağları keşfeden insanlar değil yarım milyar yıl önce yaşamış deniz canlıları - Son Dakika Dünya
Araştırma: Sosyal ağları keşfeden insanlar değil yarım milyar yıl önce yaşamış deniz canlıları
6 saat önce
İnsanoğlu, Facebook ve Twitter gibi platformlarla henüz 2000'li yılların başında tanışırken, yaklaşık 500 milyon yıl önce okyanusların hakimi sayılan rangeomorfların, çok ince liflerle aralarında bir 'sosyal ağ' kurduğu keşfedildi.
İletişim kurma ve sürekli bağlantı halinde olma imkanı tanıyan sosyal ağların geçmişinin aslında milyonlarca yıl öncesine dayandığı ortaya çıktı.
İnsanoğlu, Facebook ve Twitter gibi platformlarla henüz 2000'li yılların başında tanışırken, yaklaşık 500 milyon yıl önce okyanusların hakimi sayılan rangeomorfların, çok ince liflerle aralarında bir 'sosyal ağ' kurduğu keşfedildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 06:15
Son Dakika İsrail Savunma Bakanı Bennett'in Twitter hesabı hacklendi! Hesaptan İstiklal Marşı paylaşıldı İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü koronavirüse mi yakalandı? Basın toplantısındaki hal ve hareketleri dikkat çekti Rus Dışişleri, Lavrov'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu görüntüde ne dediğini açıkladı DSÖ Başkanı'ndan Trump'a koronavirüs tepkisi: Bazı ülkeler tehlikenin boyutunu kavrayamadı