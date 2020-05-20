Araştırma-Tasarruf planlayanlar azaldı, altına yönelim arttı - Son Dakika

Araştırma-Tasarruf planlayanlar azaldı, altına yönelim arttı

ING Türkiye'nin IPSOS işbirliğiyle yaptığı araştırmanın sonuçları, pandemi döneminde tasarruf yapmayı planlayanlar azalırken, tasarruf araçları arasında altını seçenlerin payı yükseldi.

Araştırma-Tasarruf planlayanlar azaldı, altına yönelim arttı, System.String[]

ING Türkiye'nin IPSOS işbirliğiyle yaptığı araştırmanın sonuçları, pandemi döneminde tasarruf yapmayı planlayanlar azalırken, tasarruf araçları arasında altını seçenlerin payı yükseldi.

ING Türkiye, Türkiye'de kentsel yerleşim bölgelerinde yaşayan yetişkin bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemek amacıyla 2011 yılından bu yana IPSOS iş birliğiyle gerçekleştirdiği Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın (TTEA) 2020 yılı birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Bu dönemde, tasarruf sahipliği oranı önceki çeyreğe göre yüzde 0.4 artarak yüzde 13.4'e yükseldi, ancak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.8 geriledi.

İlk çeyrekte, yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı bir önceki çeyreğe göre 6.2 puanlık düşüşle yüzde 29.2'ye geriledi.

Diğer yandan, bu kitlenin içinde gelecek üç ay içerisinde tasarruf yapmayı hedefleyenlerin oranı, geçen çeyreğe göre üç puanlık artışla yüzde 16'ya yükseldi.

Bu dönemde tasarruf araçları tercihindeki en dikkat çekici değişimlerden biri, "yastık altı altın ve nakit" tercihinin 7.0 puan yükseliş ile yüzde 24'e erişmesi oldu. Tasarruf araçları tercihinde yastık altı altının payı yüzde 14 olarak 2017 yılının ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek orana ulaştı.

Sistem içi altın ise tasarruf aracı tercihinde yüzde 16'lık bir pay ile 2018 sonundan beri yükseliş trendini sürdürüyor. Sistem içi ve dışı altın tercihi toplamda yüzde 30'a ulaşarak geçen çeyreğe göre yüzde 6.0 arttı ve 2014 yılından bu yana en yüksek orana ulaştı.

Koronavirüs salgınının tasarruf ve harcama davranışlarına etkisini ortaya koymak üzere Nisan ayında yapılan ek çalışmada da çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Buna göre, katılımcıların yüzde 58'i gıda-market, yüzde 56'sı fatura giderlerinde artış yaşadı. Bunu yüzde 38 ile sağlık harcamaları, yüzde 36 ile telekomünikasyon izledi. E-ticaret hizmetleri ile dijital film-müzik aboneliklerinde de yüzde 25'lik artış görüldü. Harcamalarda en büyük düşüş yüzde 79 ile seyahatte olurken bunu sırasıyla restoranda yeme içme, ulaşım, konaklama, giyim/aksesuar ve akaryakıt kategorileri takip etti.

Bu dönemde de ilk çeyrekte başlayan altına yöneliş sürdü ve koronavirüs salgını ile birlikte tasarruf sahiplerinin yüzde 16'sı altın hesabı tasarruflarının arttığını belirtti.

Önümüzdeki bir yıl için tasarruf beklentileri sorulduğunda ise sıralamada ilk sırada yer alan kesim yüzde 41 ile "Tasarruf yapmayacağım" diyenler oldu. Bunu yüzde 22 ile "Daha çok tasarruf yapacağım" diyenler ve yüzde 20 ile "Aynı miktarda tasarruf yapacağım" diyenler izledi.

TTEA 2020 yılı ilk çeyrek sonuçları ile koronavirüsün etkilerinin ölçümlendiği araştırmayı değerlendiren ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, "Salgına rağmen tasarruf etmeyi sürdürenlerin yanı sıra tasarruf etmeye başlayan bir kesim olduğunu görüyoruz. Bu durum bize tasarruf alışkanlığını desteklemenin önemini ve gerekliliğini gösteriyor. Tüm dünyanın içinden geçtiği zor bir dönemde Türkiye'nin lider tasarruf bankası olma hedefiyle müşterilerimize tasarruf ederken kazanç sağlayabilecekleri yatırım araçları sunmaya ve bu şekilde ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

Tasarruf Eğilimleri Araştırması; 2020 birinci çeyrek sonuçları, NUTS2 bölgelerinde seçilen 26 ilde, 2400 kişi ile bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemi (CATI) ile yapılan anketin sonuçlarıdır. Türkiye'deki 18 yaş üzeri bireyleri temsil etmek üzere; yaş, cinsiyet, çalışma durumu ve meslek kontrol kotası olarak uygulanmıştır. Koronavirüs Dönemi'nde Harcama ve Tasarruf Alışkanlıkları Araştırması Nisan ayında Tasarruf Eğilimleri Araştırması'na ek olarak aynı örneklem profilinde 417 kişi ile görüşülerek raporlanmıştır.


Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 12:16 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Araştırma-Tasarruf planlayanlar azaldı, altına yönelim arttı - Son Dakika Ekonomi

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