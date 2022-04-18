Araştırma: Toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin kalıplarda değişim yaşanıyor - Son Dakika
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Araştırma: Toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin kalıplarda değişim yaşanıyor

18.04.2022 13:17
Araştırma: Toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin kalıplarda değişim yaşanıyor

Areda Survey'in 'kadın ve erkeğin toplumsal rolleri' üzerine gerçekleştirdiği araştırmada katılımcıların yüzde 55'i, kadın ve erkeğin yapacağı farklı işlerin olduğunu savundu.

Areda Survey'in 'kadın ve erkeğin toplumsal rolleri' üzerine gerçekleştirdiği araştırmada katılımcıların yüzde 55'i, kadın ve erkeğin yapacağı farklı işlerin olduğunu savundu. Açıklanan sonuçlara göre, Türk toplumunun yüzde 31,7'sinin kadınla erkeğin rollerinin her yerde aynı olmasını savunduğunu ortaya koydu.

Buna karşın yüzde 55,1'i ise her birinin yapacağı farklı işlerin olduğunu düşünürken, kadının evden, erkeğin ise toplumsal işlerden sorumlu olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 13,2 düzeyinde seyretti.

KADININ EVDEN, ERKEĞİN TOPLUMSAL İŞLERDEN SORUMLU OLDUĞU DÜŞÜNCESİ DEĞİŞTİ

2021 yılının aynı ayında gerçekleştirilen araştırmasının sonuçlarına göre, bu yıl kadın ve erkeğin yapacağı farklı işlerin olduğuna ilişkin anlayışta artış olduğu görülürken, kadınla erkeğin rollerinin her yerde aynı olduğu düşüncesi ile kadının evden, erkeğin ise toplumsal işlerden sorumlu olduğu yönündeki düşüncede düşüş yaşandığı tespit edildi.

TÜRK HALKI, RESMİ VE DİNİ NİKAHI GEREKLİ GÖRÜYOR

Areda'nın, evlilikte nikah konusunun Türkiye'de nasıl karşılandığını sorgulayan, "Evlilikte nikah ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine katılıyorsunuz?" sorusuna ise, katılımcıların yüzde 75,7'lik büyük çoğunluğu hem dini hem de resmi nikahın evlilik için gerekli olduğu yanıtını verdi.

Resmi nikahı yeterli görenlerin oranı yüzde 19,4 olarak tespit edilirken, buna karşın dini nikahı yeterli görenlerin oranı ise yüzde 1,6 düzeyinde seyretti. Öte yandan, yüzde 3,3'lük dilim ise, birlikte yaşamak için nikahın çok önemli olmadığını ifade etti.

Araştırma 25-29 Mart tarihleri arasında AREDA Survey PBDP'si kullanılarak NUTS-2 istatistiksel bölgeleme sistemine göre seçilmiş 26 ilde toplam 2000 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir.


Araştırma: Toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin kalıplarda değişim yaşanıyor
Araştırma: Toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin kalıplarda değişim yaşanıyor
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Araştırma, Evlilik, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Araştırma: Toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin kalıplarda değişim yaşanıyor - Son Dakika


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